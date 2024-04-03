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介紹華裔女性貢獻 商改區導覽華埠

記者劉梓祁／紐約報導
介紹華裔女性貢獻，商改區攜紐大學生導覽華埠。(記者劉梓祁／攝影)
介紹華裔女性貢獻，商改區攜紐大學生導覽華埠。(記者劉梓祁／攝影)

為推廣曼哈頓華埠並在婦女歷史月介紹華裔女性貢獻，華埠商業改進區(Chinatown BID)近日領導紐約大學(NYU)瓦格納(Wagner)公共服務學院數十名師生，在華埠進行講解導覽，瞭解多個歷史建築和傳統商戶的背景故事，強調女性對社區經濟與文化發展的貢獻。

根據商改區，本次導覽屬於系列活動「與陳作舟華埠漫步」(Walking Tour With Wellington)一部分，旨在讓商改區行政總監結合自身經歷，帶領外界了解華埠歷史與發展，每次主題則均有不同。

本次活動中，為聚焦華裔女性角色與貢獻，起點設於宰也街(Doyer St.) 「紀念李美步(Mabel Lee)郵局」外。在分享此第一位獲得哥倫比亞大學博士學位的華裔女性的故事外， 陳作舟表示，儘管移民問題時常引來辯論，但該群體的貢獻不可否認，尤其是在建設社會和推動多元方面。

他強調，華裔女性是貢獻的重要組成部分，不僅在教育等領域取得顯著成就，還積極促進社會正義。據介紹，李美步1910年代積極投身女性投票權鬥爭，並參與多個女性遊行，是社會運動中僅有的亞裔面孔和華人女性。隨後，她在華埠建立中華第一浸信教會教堂，為華人新移民提供幫助。

隨著導覽進行，師生還被帶至華埠其它地標建築處，如紐約協勝公會，以及多個由華人女性所經營店鋪，包括「丁家禮品店」(Ting's Gift Shop)、貴夫人旗袍時裝屋和錦江飯店等。

商改區表示，本系列活動從上月開始舉行，並將按照需求繼續不定期舉辦，目的為免費令市民更深入地認識華人社區的歷史、文化和經濟發展，促進文化交流、理解。

介紹華裔女性貢獻，商改區攜紐大學生導覽華埠。(記者劉梓祁／攝影)
介紹華裔女性貢獻，商改區攜紐大學生導覽華埠。(記者劉梓祁／攝影)

華埠 華人 華裔

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