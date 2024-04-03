我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

領福利紐約人口 比疫前還多

記者和釗宇 / 紐約報導
數據顯示，愈來愈多的紐約市民開始依賴公共福利，數量超過疫情前。 (本報檔案照)
數據顯示，愈來愈多的紐約市民開始依賴公共福利，數量超過疫情前。 (本報檔案照)

儘管市長亞當斯(Eric Adams)一再聲稱紐約市的工作崗位數量已經恢復至疫情前，經濟不斷恢復，但數據顯示，愈來愈多的紐約市民開始依賴公共福利，數量超過疫情前，顯示出經濟復甦的不平衡。

數據顯示，目前使用糧食券的紐約市民數量，比2020年初多15%，使用聯邦醫療補助(Medicaid)的人數比疫情前多25%。數量增長最多的則是依賴現金補助的人數，比疫情前猛增50%，達到約50萬人。而且，其中大約10萬人已經依靠現金補助超過五年，給市府財政帶來巨大壓力，今年預算中用於現金補助的資金增加了8億元。

而如果州議會和州府同意在新財年預算中增加現金補助的每月數額，該項目的財政壓力將更大。法律援助處的韋伯(Susan Weber)表示，「我們的客戶說，他們無法負擔洗衣費，甚至用洗碗液洗頭，必須在個人護理方面做出取捨。」

而且數據顯示，紐約市生活在貧困線以上的是民眾，需要財務幫助的人也遠多於疫情前。有專家表示，這主要是因為疫情後生活成本不斷上升，尤其是住房成本。

目前，註冊聯邦醫療補助的紐約市民已經接近170萬人，這一數字最近幾個月其實已有所下降，因為相關機構已開始核查註冊者的資格。同時，有175萬市民正在使用糧食券。

在近50萬接受現金補助的市民中，絕大多數使用的是紐約州和紐約市的補助項目，而非聯邦補助。其中，大約13萬9000人註冊的是州府的家庭救助項目(Family Assistance Program)，該項目由聯邦政府資助，可為至少有一位幼童的合格家庭提供最多60個月的補助，補助金從兩口之家的每月460元到六口之家的每月1455元，時限則由聯邦政府決定。

剩餘35萬8000人註冊的是由州府和市府資助的「安全網計畫」(Safety Net Assistance)，其中有超過11萬6000人是因為家庭救助項目五年到期後轉入該計畫的。其他註冊者則包括單身成年人以及難民等沒有資格申請聯邦現金福利的人。市府數據顯示，安全網計畫的註冊人數，已經比疫情前猛增64%。

疫情 紐約市 預算

上一則

東北皇后區議員將推動房屋減碳補助

下一則

偷客戶錢炒股 華裔銀行高管認罪

延伸閱讀

紐約市今、明2天恐有豪雨狂風 民眾嚴防淹水

紐約市今、明2天恐有豪雨狂風 民眾嚴防淹水
紐約總統初選日逢雨 華埠投票站選民不到百人

紐約總統初選日逢雨 華埠投票站選民不到百人
因糖尿病而犯罪？紐約男把人揍到昏迷 認罪協議免坐牢

因糖尿病而犯罪？紐約男把人揍到昏迷 認罪協議免坐牢
世界OnAir／曾在台做明星舞蹈導師 她今在紐約跳起探戈

世界OnAir／曾在台做明星舞蹈導師 她今在紐約跳起探戈

熱門新聞

天景購物中心停車場的人工窗口張貼告示，標注特定時段停車費為20元，但停車場入口未標明，有部分車主不清楚漲價新規。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

2024-03-30 22:44
兩名涉嫌非法搬入皇后區一間價值93萬元雙層住屋的租霸，近日以非法驅逐及損害賠償為由，反將這間公寓的一對房東夫婦及房產經紀告上法庭，圖為涉案房源。(取自Zillow)

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

2024-04-01 13:38
一輛汽車近日在班森賀華社街道上自燃。(莊文怡提供)

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

2024-03-30 11:51
犯罪分子專挑昂貴車型的輪胎下手。(讀者提供)

法拉盛車輪頻被盜 這些車型最容易被鎖定

2024-03-29 22:15
川普到紐約長島參加殉職警察迪勒的守靈。(歐新社)

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

2024-03-28 16:57
布碌崙一天內發生兩起地鐵撞亡事故。(記者胡聲橋/攝影)

紐約地鐵怎麼了？2天4起撞死人事故 場面慘烈

2024-03-27 11:33

超人氣

更多 >
不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光

不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清