領福利紐約人口 比疫前還多

數據顯示，愈來愈多的紐約市民開始依賴公共福利，數量超過疫情前。 (本報檔案照)

儘管市長亞當斯(Eric Adams)一再聲稱紐約市 的工作崗位數量已經恢復至疫情 前，經濟不斷恢復，但數據顯示，愈來愈多的紐約市民開始依賴公共福利，數量超過疫情前，顯示出經濟復甦的不平衡。

數據顯示，目前使用糧食券的紐約市民數量，比2020年初多15%，使用聯邦醫療補助(Medicaid)的人數比疫情前多25%。數量增長最多的則是依賴現金補助的人數，比疫情前猛增50%，達到約50萬人。而且，其中大約10萬人已經依靠現金補助超過五年，給市府財政帶來巨大壓力，今年預算 中用於現金補助的資金增加了8億元。

而如果州議會和州府同意在新財年預算中增加現金補助的每月數額，該項目的財政壓力將更大。法律援助處的韋伯(Susan Weber)表示，「我們的客戶說，他們無法負擔洗衣費，甚至用洗碗液洗頭，必須在個人護理方面做出取捨。」

而且數據顯示，紐約市生活在貧困線以上的是民眾，需要財務幫助的人也遠多於疫情前。有專家表示，這主要是因為疫情後生活成本不斷上升，尤其是住房成本。

目前，註冊聯邦醫療補助的紐約市民已經接近170萬人，這一數字最近幾個月其實已有所下降，因為相關機構已開始核查註冊者的資格。同時，有175萬市民正在使用糧食券。

在近50萬接受現金補助的市民中，絕大多數使用的是紐約州和紐約市的補助項目，而非聯邦補助。其中，大約13萬9000人註冊的是州府的家庭救助項目(Family Assistance Program)，該項目由聯邦政府資助，可為至少有一位幼童的合格家庭提供最多60個月的補助，補助金從兩口之家的每月460元到六口之家的每月1455元，時限則由聯邦政府決定。

剩餘35萬8000人註冊的是由州府和市府資助的「安全網計畫」(Safety Net Assistance)，其中有超過11萬6000人是因為家庭救助項目五年到期後轉入該計畫的。其他註冊者則包括單身成年人以及難民等沒有資格申請聯邦現金福利的人。市府數據顯示，安全網計畫的註冊人數，已經比疫情前猛增64%。