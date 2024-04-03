作家嚴歌苓訪美 紐約分享新書
旅居德國的當代知名中英雙語小說家及編劇嚴歌苓，4月將在美國紐約、洛杉磯、舊金山、華府等各大城市，於當地高校、公共圖書館、文化機構等，展開一系列的新書分享及文學暢談活動，本月6日(周六)及27日(周六)，她將分別在紐約華美協進社(China Institute)以及紐約公共圖書館，展開對談並參與世界文學節(World Literature Festival)。
嚴歌苓出生於上海，曾服役中國人民解放軍，12歲開始在文工團擔任舞蹈演員。1986年她出版第一部長篇小說，作品包括「陸犯焉識」、「扶桑」、「小姨多鶴」、「媽閣是座城」及新作「米拉蒂」等，被譯為英、法、荷、義、日等20多種語言，曾榮獲各項重要文學獎項。她的多部作品被改編為電影及電視劇，或由她本人擔任編劇，其中包括張藝謀的「金陵十三釵」、「歸來」、張艾嘉的「少女小漁」、馮小剛「芳華」等。她是美國影藝學院、法國文學協會、好萊塢編劇工會、美國西部作家協會會員，並曾任中國作家協會會員。
在6日華美協進社的中文活動上，嚴歌苓將介紹自己的新書「米拉蒂」，並與協會項目總監馮郁青對談，該書也將在活動上進行簽售。「米拉蒂」以20世紀80年代初的中國為背景，敘述了主人公米拉蒂在離開文工團後，是如何從一位被動的藝術表演者，成為一位獨立思考與創作的年輕作家，同時圍繞她的個人經歷，反映中國兩代藝術家、作家、知識分子的覺醒與幻滅。詳情：https://chinainstitute.org/events/。
在27日紐約公共圖書館Stavros Niarchos Foundation Library分館的中文活動上，作為世界文學節的系列活動之一，嚴歌苓將與現居紐約的作家及研究中國電影學者的馬凱琳，一同討論「米拉蒂」以及自由表達的重要性，對話將探討她們的寫作、作品風格，以及是什麼激勵每位作者渡過寫作旅程中的困難時刻。詳情：https://shorturl.at/cxJW4。
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