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作家嚴歌苓訪美 紐約分享新書

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
嚴歌苓將在紐約分享新書並參與紐約公共圖書館每年舉辦的世界文學節。(取自紐約公共圖書館)
嚴歌苓將在紐約分享新書並參與紐約公共圖書館每年舉辦的世界文學節。(取自紐約公共圖書館)

旅居德國的當代知名中英雙語小說家及編劇嚴歌苓，4月將在美國紐約、洛杉磯、舊金山、華府等各大城市，於當地高校、公共圖書館、文化機構等，展開一系列的新書分享及文學暢談活動，本月6日(周六)及27日(周六)，她將分別在紐約華美協進社(China Institute)以及紐約公共圖書館，展開對談並參與世界文學節(World Literature Festival)。

嚴歌苓出生於上海，曾服役中國人民解放軍，12歲開始在文工團擔任舞蹈演員。1986年她出版第一部長篇小說，作品包括「陸犯焉識」、「扶桑」、「小姨多鶴」、「媽閣是座城」及新作「米拉蒂」等，被譯為英、法、荷、義、日等20多種語言，曾榮獲各項重要文學獎項。她的多部作品被改編為電影及電視劇，或由她本人擔任編劇，其中包括張藝謀的「金陵十三釵」、「歸來」、張艾嘉的「少女小漁」、馮小剛「芳華」等。她是美國影藝學院、法國文學協會、好萊塢編劇工會、美國西部作家協會會員，並曾任中國作家協會會員。

在6日華美協進社的中文活動上，嚴歌苓將介紹自己的新書「米拉蒂」，並與協會項目總監馮郁青對談，該書也將在活動上進行簽售。「米拉蒂」以20世紀80年代初的中國為背景，敘述了主人公米拉蒂在離開文工團後，是如何從一位被動的藝術表演者，成為一位獨立思考與創作的年輕作家，同時圍繞她的個人經歷，反映中國兩代藝術家、作家、知識分子的覺醒與幻滅。詳情：https://chinainstitute.org/events/。

在27日紐約公共圖書館Stavros Niarchos Foundation Library分館的中文活動上，作為世界文學節的系列活動之一，嚴歌苓將與現居紐約的作家及研究中國電影學者的馬凱琳，一同討論「米拉蒂」以及自由表達的重要性，對話將探討她們的寫作、作品風格，以及是什麼激勵每位作者渡過寫作旅程中的困難時刻。詳情：https://shorturl.at/cxJW4。

圖書館 舊金山 解放軍

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