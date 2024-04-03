東北皇后區議員將推動房屋減碳補助

東北皇后區眾民代日前舉辦集會，推第97號地方法財務補助提案。(布朗斯丁辦公室提供)

紐約州眾議員 布朗斯丁(Edward Braunstein)近日與州眾議員金兌錫(Ron Kim)，市議員黃敏儀、李琳達(Linda Lee)等東北皇后區 議員及共管公寓(Co-op)房主共同舉辦集會，呼籲通過提案，為受紐約市第97號地方法影響的合作公寓房主，提供更多的財務補助。

第97號地方法在2019年通過，已在今年實施，它要求全市建築面積超過2萬5000平方呎的建築物，符合溫室氣體排放限制，並在2030年將氣體排放量減少四成，在2050年減少八成，未達標業主將面臨每公噸(metric ton)268元的罰款。

然而，在第97號地方法通過以後，有許多共管公寓房主或其他房主都對法規表達了反對，表示法規並未為房主提供減碳的資源，而僅通過罰款來變相威脅。此外，他們也指建築改造需要花費大量的金錢，而現行指標近乎「不切實際」，恐對業主們造成巨大的經濟傷害。

而這份由布朗斯丁提出的「紐約州建築能源效益法」(the Growing Resilient & Energy Efficient NY Buildings Act)提案，將通過減免地稅，為共管公寓房主提供財務救濟，使得他們可以升級相關建築設施，以符合第97號地方法規定的標準。據了解，這一提案目前已有27位州眾議員連署，並得到大部分市議員的支持。

布朗斯丁表示，中產階級的共管公寓房主，目前正在面臨巨大的財務負擔，無法達到今年已經生效的第97號地方法的要求，這是他提案的原因。「市長辦公室也願意合作，為中產階級共管公寓房主減稅，現在是市政府坐到談判桌前，與我們合作完成這項工作的時候了。」

市議員黃敏儀表示，大家都已經意識到為應對氣候變遷所帶來的威脅，需要創造一個更永續的綠色城市，然而在另一方面，也必須承認第97號地方法為房主們、特別是東北皇后區共管公寓及共有公寓(condo)的房主們帶來了非常現實的挑戰，「布朗斯丁的提案，通過財政激勵，可以幫助改進建築、降低成本，並減少溫室氣體，確保相關建築變得更加環保，同時也保護了中產階級房主們的家園」。

參與此次集會的還包括州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員魏普林(David Weprin)、李羅莎(Nily Rozic)、伯格(Sam Berger)、市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)、共管及共有公寓委員會聯合主席Warren Schreiber、山毛櫸小丘合作公寓(Beech Hills Co-op)董事會主席Janice Schreibersdorf以及橡園村(Glen Oaks Village)主席Bob Friedrich等。