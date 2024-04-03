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總統初選日逢雨人氣淡 投票站不到百人

記者許君達／紐約報導
2日為紐約州的總統初選投票日，紐約市風雨連綿，曼哈頓華埠的投票站門可羅雀。(記者許君達／攝影)
2日為紐約州的總統初選投票日，紐約市風雨連綿，曼哈頓華埠的投票站門可羅雀。(記者許君達／攝影)

2日為紐約州的總統初選投票日，紐約市風雨連綿，選民投票熱情較低。在曼哈頓華埠的孔子大廈投票站，從清晨開門直到下午，僅有不到60人到場投票。

孔子大廈投票站協調員Henry Chan介紹，投票站當日清晨6時30分開放，直到下午3時左右，僅登記了不到60名投票選民，是他印象中最冷清的一次選舉。在參與投票的選民中，多數為年長的女性，男性極少。他認為，投票率低迷的首要原因是天氣不佳，此外，人們對於本次選舉的不重視也是重要的原因。

民主黨65D區領袖于金山是當日少數到場投票的男性之一。他介紹，在華埠地區至少有千餘名民主黨籍的選民，但當日來了不到一成。于金山表示，投票率低的原因除了天氣外，與這場投票本身的價值有限有關。

首先，兩黨即將推出的候選人都已毫無懸念，在共和黨的選票上，已經宣布退選的三人仍在；而在民主黨的選票上，除了現任總統拜登外，另外兩人「根本沒人認識」。此外，由於深藍底色的紐約州在總統大選中基本沒有懸念，因此兩黨也都沒有在紐約投入大量資源，導致很多市民根本就不知道這場初選的存在。

此外，華人社區對於兩黨候選人的低滿意度也是影響投票意願的重要因素。于金山透露，投票當日，有很多華人寧可冒雨前往他在東百老匯怡東商場內的服務站聊天，也不願去投票，而且無論是屬於民主黨還是共和黨的華人選民，都對本黨的候選人不滿。「川普有多糟，我們四年前都見識過。拜登有多糟，我們也正在見識。」

于金山表示，一般來說，到了晚上下班時間可能還會有些選民前來投票，但他認為全天的總人數應該不會過百。而往年的總統大選和比較重要的地方選舉期間，孔子大廈投票站全天的選民人數普遍都會在500至600左右，少的時候也至少會有300人。

投票 民主黨 華人

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