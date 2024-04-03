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偷客戶錢炒股 華裔銀行高管認罪

記者顏潔恩／紐約報導
紐約華裔銀行職員因銀行詐騙罪名成立被判入獄。(路透)
紐約華裔銀行職員因銀行詐騙罪名成立被判入獄。(路透)

紐約市摩根大通銀行(JPMorgan Chase)一名前華裔銀行高層，於去年因涉嫌銀行詐騙，盜取客戶超過200萬元積蓄被捕；被告趙凱文(Kevin Chiu，姓名皆音譯)近期向法官認罪，被判處兩年監禁、出獄後接受緩刑三年，且償還160萬元的賠償金。

據悉，現年33歲的趙凱文曾在曼哈頓的摩根大通銀行擔任客戶關係經理和私人客戶專員，他利用職務之便，在未經顧客授權或不知情的情況下，從五個顧客的至少六個銀行帳戶中盜竊他們的資金，轉為己用；他將大部分頭來的錢用來買股票，例如2022年3月買特斯拉的股票，但都虧光，此外也會將資金用於支付個人開支。

銀行隨後調查發現，為掩人耳目，趙凱文期間會將錢從一個受害者帳戶中轉到另一個帳戶來填補虧空，以便顧客或同事不會發現，犯罪時間跨度至少從2020年10月28日到2022年6月29日。

據檢方起訴書，其中一名受害者是74歲、行動不便需坐輪椅的老婦，因相信趙凱文的工作能力，任由他管理自己大部分的財務；老婦在布碌崙(布魯克林)和以色列均有住所，她曾要求趙凱文不要將銀行月結單寄到以色列，讓她親自來到銀行時打印出來即可。

趙凱文利用老婦對他的信任，會在她來到銀行時簽署空白的表格，盜竊她的簽名；直到一次銀行將月結單寄到她以色列的家中，她驚覺帳戶餘額只剩下1萬多元，剩餘的90多萬元被趙凱文盜竊，這起案件才東窗事發。

經過一年的庭訊後，趙凱文近期在紐約南區聯邦地區法院認罪，被法官Denise L.Cote判處48個月有期徒刑，出獄後還要接受三年緩刑，且要做出160萬元的賠償。

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