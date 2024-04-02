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維修7個月 F和M列車恢復行駛

記者范航瑜／紐約報導
隨著維修工作的完成，F列車將恢復其原有路線，從勒辛頓大道經羅斯福島前往皇后區。(記者范航瑜／攝影)
隨著維修工作的完成，F列車將恢復其原有路線，從勒辛頓大道經羅斯福島前往皇后區。(記者范航瑜／攝影)

經過七個月的軌道和隧道維修，F和M列車於4月1日早上5時恢復了正常服務。往返於勒辛頓大道(Lexington Ave)和21街-皇后橋(Queensbridge)之間的F接駁車於3月30日結束了服務。

大都會運輸署(MTA)去年8月宣布，63街線段軌道存在洩漏問題。為防止侵蝕進一步惡化並延長軌道的使用壽命，MTA決定全面維修該段軌道及隧道。維修工作包括拆除舊軌道、建造新的混凝土基底、安裝超過2萬5000呎的新軌道，加裝保護板、支架與絕緣器，更換舊電纜，並安裝了新的信號裝置。總投資達到9200萬元。

在維修期間，F列車在皇后區運行改為使用E列車的路線，這也導致M列車的部分路線被占用。M列車不得不在曼哈頓的57街終點站暫停運行，不再前往皇后區。隨著維修工作的完成，F列車將恢復其原有路線，從勒辛頓大道經羅斯福島前往皇后區；同時，M列車也將恢復通往森林小丘(Forest Hills)的路線。

市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，雖然乘客可能無法直接看到翻新的軌道和信號設施，但這些改進將顯著提升他們的乘車體驗，使行程更加可靠。

皇后區 MTA 大都會

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