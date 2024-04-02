馬來西亞領事館4/4齋戒月集市 匯集豐富回教美食

馬來西亞旅美聯誼會日前宣布將於4月4日(周四)在馬來西亞駐紐約總領事館舉辦齋戒月集市。(記者邢易霖 / 攝影)

馬來西亞旅美聯誼會(MMA)日前在法拉盛 召開記者會，宣布將在4月4日(周四)在馬來西亞駐紐約總領事館(Consulate General Malaysia)舉辦齋戒月集市(Ramadan Bazaar)，屆時將有豐富的回教美食提供，豐富文化多樣性的同時旨在促進多族裔之間的習俗交流，歡迎廣大民眾參與。

馬來西亞駐紐約總領事館理事Hishamsol表示，今年是第二年舉辦集市活動，去年吸引將近300人參與，歡迎各族裔的民眾感受馬來西亞的齋戒月習俗。他指出，齋戒月對於全球穆斯林回教徒具有深遠的神聖意義。成年的回教徒於此期間日出至日落禁食，旨在淨化心靈及增強對貧窮和飢餓的同情心。齋戒月末之時，他們將慶祝開齋節，他說「這是一個充滿歡樂和感恩的時刻，人們相互祝福，分享食物，以表達對上帝的感謝。」

同時，他說「齋戒月是一個特別重要的時期，整個國家都會舉行各種活動和慶祝。」此次的齋戒月集市上將會提供和出售多種馬來西亞的特色美食，其中包括椰漿飯、娘惹炒麵，印度 烤肉、烤餅、拉亞餅乾、印度炒飯、印度麵，玫瑰餅乾、菠蘿餡餅和傳統甜點等。

聯誼會董事會主席邦君雄表示，此次活動由馬來西亞領事館主辦，作為協辦單位，他們的主旨是為當地的回教徒社群提供一個品嚐家鄉美食的機會，為有所需要的回教徒準備美味佳肴。此外，活動還會向所有到場的民眾準備精美禮品和免費美食，緩解馬來西亞僑民的思鄉之情。

齋戒月集市活動時間為4月4日(周四)下午1時至5時，活動地點為馬來西亞駐紐約總領事館(Consulate General Malaysia)，313 East 43rd St。