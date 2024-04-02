SBDC皇后學院據點 周瑩代理副總監

周瑩獲任紐約州小商業發展中心代理皇后學院據點副總監。(皇后學院提供)

紐約市 立大學皇后學院(Queens College)校長吳華揚日前宣布，將任命周瑩為紐約州 小商業發展中心(SBDC)皇后學院據點的代理副總監，為法拉盛 的小商家提供更多的服務。

紐約州小商業發展中心(SBDC)皇后學院據點是在國會眾議員孟昭文的支持下，由皇后學院及市大拉瓜地亞社區學院(LaGuardia Community College)在2019年於皇后學院共同成立的新據點，也是繼拉瓜地亞社區學院、法拉盛圖書館的據點後，在皇后區成立的第三個辦公室以及紐約市第九個辦公室，為當地小商家提供各類免費服務、諮詢與資源。

周瑩在市立大學勃魯克學院(Baruch College)獲得會計專業的碩士及博士學位， 之後她成為皇后學院科技孵化中心(Tech Incubator at Queens College)的執行主任，負責促進創新、數字化轉型和跨學科的合作，確保能為當地初創公司、小商家等提供孵化服務及相關的重要資源，幫助它們更好地發展與成長。

周瑩表示，在商業世界，創造力激發激情，學習使其變得可持續，而科技推動新的增長，它們共同推動著商家向前邁進，在不斷變化的數字化景觀中，將願景變成現實。很期待自己的新職。

皇后學院校長吳華揚則表示，周瑩在科技孵化中心任執行主任五年多的經驗，使她既能夠加強州小商業發展中心與紐約國會第六選區本地小商家的合作，讓他們從中心提供的免費資源中受益，也能夠建立更緊密的社區關係。