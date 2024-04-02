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造福社區 華康會表揚8位傑出女性

記者胡聲橋／紐約報導
華康會為對社區有傑出貢獻的女性頒獎。(記者胡聲橋/攝影)
華康會為對社區有傑出貢獻的女性頒獎。(記者胡聲橋/攝影)

華人健康協會(華康會)日前在布碌崙(布魯克林)戴克高地(Dyker Heights)舉行儀式，為八位傑出女性頒發「社區感謝獎」，感謝她們為社區做出的貢獻，這八位獲獎者中有五位華裔

華康會會長陳麗娜與市議員莊文怡(Susan Zhuang)當天向警界、健保、政界、媒體等領域的八名傑出女性頒獎，其中的五位華裔女性分別是蒙合意(Amy Mung)、謝曉瓊(Joyce Xiaoqiong Xie)、陳艷芬(Laura Chen)、李汝明(Grace Li)和崔國萁(Linda Cui)。

陳麗娜說，成為一名有事業的女性不容易，要成為一名為社區做出貢獻的女性更不容易。她要向造福社區的女性致敬，是她們的辛勤付出造福了社區並激勵了他人。她說特別要感謝這些獲獎者的努力，她很榮幸能為她們頒獎，對她們多年來的辛勤工作和無私服務致敬。

陳麗娜介紹，華康會這一非營利組織成立於2010年，一直致力於為有需要的人提供醫護知識和服務。該會在布碌崙設有兩個辦事處，在史島設有一個辦事處，4月11日，史島的第二家辦事處也將開業。

市議員莊文怡，以及國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳、譚杜喜(Michael Tannousis)和市議員卡爾(David Carr)的助理也在活動中為獲獎者頒發了嘉獎狀。寇頓幕僚長賀立寧主持了這次頒獎活動。

布碌崙 眾議員 華裔

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