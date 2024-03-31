喂台灣慶佳節 孩童大跳兔子舞

活動在抽獎環節中準備許多精美禮品，吸引了眾多孩童排隊參與。(記者邢易霖 / 攝影)

「喂台灣」(Hello Taiwan)於30日在皇后區法拉盛 「天廣購物中心」(Tangram Mall)慶祝復活節 ，舉辦一年一度與快樂兔子共度歡樂時光活動，吸引數千名民眾參與。活動包括與復活節兔子一起尋彩蛋、創意藝術手工、趣味抽獎遊戲等，以及由台灣會館的帶來的兔子舞蹈與孩童互動。現場節日氣氛濃厚，熱鬧非凡。

活動上，除了與復活節兔子一起尋找復活節彩蛋、做遊戲；來自台灣會館的桂芳老師教授孩童跳兔子舞；還有老師朗讀繪本引領孩子進入童話故事世界；海外青年文化大使協會(FASCA)設計了一系列富有創意的手工藝活動，鼓勵孩童大膽進行創作，激發孩子們的創造力和想象力，作品製作完成後可以將自己的成品帶回家。

許多孩童興奮地表示，最期待與復活節兔子見面和學習跳兔子舞。六歲的Emily開心的說道：「我要和兔子一起跳舞，還有做手工！」還有的家長帶著孩子與復活節兔子合影留念。

一位家長表示，當前社區的活動愈來愈精彩，周末生活逐漸變得充實；「讓孩子從小了解和參與不同文化的節日慶祝，能夠拓寬他們的視野，增進對多元文化的理解和尊重。」她認為，社區舉辦節日慶典，不僅是玩樂的時刻，更是一個學習的過程。