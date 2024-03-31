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喂台灣慶佳節 孩童大跳兔子舞

記者邢易霖 / 紐約報導
活動在抽獎環節中準備許多精美禮品，吸引了眾多孩童排隊參與。(記者邢易霖 / 攝影)
活動在抽獎環節中準備許多精美禮品，吸引了眾多孩童排隊參與。(記者邢易霖 / 攝影)

「喂台灣」(Hello Taiwan)於30日在皇后區法拉盛「天廣購物中心」(Tangram Mall)慶祝復活節，舉辦一年一度與快樂兔子共度歡樂時光活動，吸引數千名民眾參與。活動包括與復活節兔子一起尋彩蛋、創意藝術手工、趣味抽獎遊戲等，以及由台灣會館的帶來的兔子舞蹈與孩童互動。現場節日氣氛濃厚，熱鬧非凡。

活動上，除了與復活節兔子一起尋找復活節彩蛋、做遊戲；來自台灣會館的桂芳老師教授孩童跳兔子舞；還有老師朗讀繪本引領孩子進入童話故事世界；海外青年文化大使協會(FASCA)設計了一系列富有創意的手工藝活動，鼓勵孩童大膽進行創作，激發孩子們的創造力和想象力，作品製作完成後可以將自己的成品帶回家。

許多孩童興奮地表示，最期待與復活節兔子見面和學習跳兔子舞。六歲的Emily開心的說道：「我要和兔子一起跳舞，還有做手工！」還有的家長帶著孩子與復活節兔子合影留念。

一位家長表示，當前社區的活動愈來愈精彩，周末生活逐漸變得充實；「讓孩子從小了解和參與不同文化的節日慶祝，能夠拓寬他們的視野，增進對多元文化的理解和尊重。」她認為，社區舉辦節日慶典，不僅是玩樂的時刻，更是一個學習的過程。

亞洲人在紐約、喂台灣創辦人李孟璇表示，復活節活動已經連續舉辦了15年，今年迎來1000名參與者。他們為此準備了許多具有台灣特色的禮品與民眾分享、體驗。希望通過這樣的活動，讓孩子們感受到復活節的快樂，在社區結交新朋友。同時這也是一個很好的機會，向更多民眾介紹和分享台灣的文化。讓下一代認識並意識到法拉盛還有團隊和組織正在積極為社區作出貢獻，服務於社會。

喂台灣的復活節活動吸引千名孩童到場一起做遊戲、跳舞。(記者邢易霖 / 攝影)
喂台灣的復活節活動吸引千名孩童到場一起做遊戲、跳舞。(記者邢易霖 / 攝影)
「喂台灣」在法拉盛「天廣購物中心」舉辦復活節慶典，為社區民眾準備了豐富的禮品。(...
「喂台灣」在法拉盛「天廣購物中心」舉辦復活節慶典，為社區民眾準備了豐富的禮品。(記者邢易霖 / 攝影)

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