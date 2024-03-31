復活節撿彩蛋 吸引數千人同樂

上千名孩子在家長的陪同下撿彩蛋。(記者顏潔恩／攝影)

紐約親子 互助會30日在布碌崙 (布魯克林)愛立信公園(Leif Ericson Park)舉行「第八屆春季復活節 家庭歡樂日」活動，吸引數千名各族裔家長帶著孩子前來同樂，在歌舞和遊戲中感受到早春的宜人天氣；由於今年的尋彩蛋遊戲增設特殊兒童通道，比以往吸引更多的孩童參與。

該活動現場共150名義工服務，站崗多組互動娛樂遊戲、手工製作項目，且有社區超過40家機構擺設資訊攤位；文藝表演項目也包羅萬象，由布魯克林舞社、美國福建老人互助會、東方舞藝傳承學院、繁星藝術教育中心等帶來一系列精彩表演，現場氣氛熱鬧非凡。

主辦方藉此活動，為21名華裔義工頒發「美國總統義工服務獎」(The President's Volunteer Service Award)，他們均以青少年為主，利用空閒時間服務社區，每年幫助互助會籌辦多個活動，為社區做出貢獻，也增長了社會閱歷。

為迎接到來的復活節，幾名義工也穿上兔子裝，應合小朋友的要求開心合影；作為每年重頭戲的尋彩蛋活動，主辦方從前幾周前便開始準備了數萬顆彩蛋，當日的遊戲隊伍意料之中排得很長，小朋友通過彩蛋內的彩票可兌換玩偶、水槍、解壓玩具等小禮物。

互助會會長黃妮可表示，通過社區活動加深鄰里、以及親子間的關係，是該會向來的目標，看到大家的笑臉倍感溫馨；不僅如此，很多特殊孩童的家長反映道，過去孩子排隊時常會情緒不佳、欠缺耐心而鬧脾氣，搞到不愉快且迎來別人異樣的眼光，所以出門總要三思。