曲怡文提案「想像圖書館計畫」 每月為學童提供適齡讀物

曲怡文近期提出一項提案，為紐約州兒童每月免費贈送適合的讀物上門，旨在幫助紐約州幼童擴大培養閱讀的興趣和習慣。(曲怡文辦公室提供)

代表布碌崙(布魯克林)的紐約州 參議會圖書館 委員會主席曲怡文、州參議員曼尼恩(John Mannion)、韋伯(Lea Webb)近期提出一項提案，旨在幫助紐約州幼童擴大培養閱讀的興趣和習慣，每月免費贈送適合的讀物上門，且無需加重家長的經濟負擔。

據悉，提案S8514A建議在紐約州推行一項稱為「想像圖書館計畫」(Imagination Library Program)的項目，其原型是知名鄉村音樂歌手桃莉芭頓(Dolly Parton)自1995年推出的旗艦計畫，旨在為零至五歲幼童，每個月提供適合他們的讀物；這項服務完全免費。

桃莉芭頓的項目至今已在全美、加拿大、澳洲 、愛爾蘭等國實行，發行量達2億本書，差不多每個月將260萬本具有品質保證的書籍免費送上門，在美國，每八名五歲以下的孩童便有一人從中受惠；當前，紐約州有超過64個隸屬於該項目的機構參與，超過5萬名幼童登記在內。

提案建議從州參議會中額外撥款，進一步支持和擴大這項閱讀計畫；其中將幫助各地的圖書館設立這項計畫，並指導管理員將其推廣給當地的家庭，有必要的話聘請義工來協助推行，鼓勵家長登記孩子加入此項目。

「對閱讀的熱愛和培養是在孩子童年時期就要種下的種子，身為母親的我知道，孩子們首五年對讀物的接觸很重要，甚至可改變他們的一生」，曲怡文說，趁早培養閱讀習慣有助於孩童全面發展；可如今，仍有許多孩子家中沒有讀物，這是她推出該提案的理由，希望將書籍送到紐約州學生的家裡，培養他們對閱讀的持久愛好。