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社區機構「歡迎來華埠」 設小商業創新中心

記者劉梓祁／紐約報導
小商業創新中心設計圖。(歡迎來華埠提供)
小商業創新中心設計圖。(歡迎來華埠提供)

曼哈頓華埠社區機構「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)近日宣布，在完成逾半年的試營運階段後，正式開始建設社區「唯一小型商業創新中心」，旨在支持和振興本土商業，並提供規畫、資訊和研討等服務，從而並進一步加強地區經濟韌性和文化多樣性。

根據此非營利機構，創新中心的拆除和建設工作已於即日展開，地址位於華埠包厘街(Bowery)115號，在施工完成後將成為社區中「首個商業聚集場所」，以「賦予小商業力量、搭建橋梁，並推動可持續成長」。組織發言人表示，此中心將不限於服務華埠社區，將幫助更廣泛人群孵化新企業和舉辦創業者活動。

機構聯合創始人李佩欣(Victoria Lee)說，成立中心的想法自2020年萌生，因在目睹華埠所經歷挑戰後，希望為社區活力「建立持久的改變」。她表示，中心建設共籌得78萬5000元，預計在今年第四季開放。此前，該中心已從去年起試運營數月。

據「歡迎來華埠」統計，華埠經濟主要由小商業構成，其中94%商家擁有20名以下的員工，並占總體經濟的98%，但持續不斷的「歷史影響」對其造成了「不成比例的」經濟負擔。據了解，該中心面積約為2500平方呎，將由華人建築師設計，並包含多個協作區域，可用於一對一諮詢和大型教學和社區活動。

紐約市立大學(CUNY)總校長羅祖格茲(Felix V. Matos Rodriguez)表示，將支持此具備開創性的社區計畫，其不但能傳遞企業家精神，還將加強社區歸屬感，從而促進經濟增長、培養社區韌性，造福華埠的不同代際。為中心提供部分資金的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)也說，深受疫情影響的華埠將在其幫助下獲得更多幫扶資源。

據介紹，中心將包含多個會議室，以及畫廊空間和活動區域，且當前已確定提供財務、營銷、商業計畫和技術等研討會，和幫助商家申請資金和援助項目、供遊客提問及認識中華文化等服務。

小商業創新中心效果圖。(歡迎來華埠提供)
小商業創新中心效果圖。(歡迎來華埠提供)
「歡迎來華埠」開建小商業創新中心。(歡迎來華埠提供)
「歡迎來華埠」開建小商業創新中心。(歡迎來華埠提供)
「歡迎來華埠」開建小商業創新中心。(歡迎來華埠提供)
「歡迎來華埠」開建小商業創新中心。(歡迎來華埠提供)

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