班森賀華人社區中心 迎春復活節

布碌崙班森賀華人社區服務中心29日攜手多個機構，在塞斯露公園舉辦迎春暨復活節活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人 社區服務中心29日攜手多個機構，在塞斯露公園(Seth Low Park)舉辦迎春暨復活節 活動，數百個家庭到場參與。

當日活動有華裔長者舞蹈隊的助陣，帶來民族舞和現代舞表演；除此之外，十多家機構包括健保公司、市府部門、民選官員辦公室在現場擺攤設點，向民眾傳授重要知識、派發果汁、彩蛋玩具、糖果等禮物，還有洗手液和口罩等防疫用品。

服務中心負責人羅添福表示，春季的到來天氣轉暖，令人感到心曠神怡，而復活節又有重生、帶來新希望的美意；他藉活動，邀請民眾多走出家門，一方面豐富個人生活之餘，另一方面也能跟鄰里、民選官員等溝通，助他們了解社區情況，提出有效的改善措施。

州參議員曲怡文、州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳、市議員莊文怡、62分局局長劉志強等人都親自出席，向民眾送上節日祝福；其中就當地民眾最為關心的25大道遊民所建案，莊文怡提供最新的更新，日前已和一群華人民眾到市政廳，將5萬2000份的反對建案的請願書交給市府。

據悉，第一副市長懷特(Sheena Wright)親自接過了願書，反對者請求懷特向市長亞當斯 (Eric Adams)傳達，表示做事一定要符合民意、尊重民眾的聲音；莊文怡表示，若市府未暫停建案，將聯合反對者再籌備更大型的示威活動，且會通過法律手段阻止這項建案。