華興多元文化中心歡度復活節 派發禮物
位於布碌崙(布魯克林)8大道的華興多元文化中心，28日下午舉行歡度復活節活動，超過500名兒童和家長一起前往參加，領取了各種禮物，活動氣氛歡快熱烈。
今年的復活節是3月31日(周日)，華興多元文化中心提前為小朋友派發禮物。此次活動封街舉行，每位到場的小朋友都可以獲贈免費的圖書、復活節彩蛋和其他禮物。現場還有幸運抽獎活動，獎品為食品、沙灘椅和購物小推車等。
華興多元文化中心負責人梁華釗說，他們為這次活動做了大量的準備工作，他們到附近的兩個小學各發了500張傳單。為了鼓勵孩子讀書，該文化中心與一家非營利機構合作，為參加的孩子提供全新的兒童圖書。
家住附近的劉先生帶著五歲的女兒來參加活動，她說女兒從學校得知有復活節活動後，就一定要他帶著來，女兒拿到了禮物，也感到很開心。
華興多元文化中心過去在秋季開學前，都會舉辦送文具的活動，此次首次舉辦復活節活動也不敢馬虎，預先做了大量的準備。除了向社區和非營利機構要求捐贈外，中心自己出錢，購置了一些禮物。
市警68分局、布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝及其隊員為本次活動提供了安保工作。
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