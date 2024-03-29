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紐約市新教學實施後 亞裔、白人閱讀水平下降最嚴重

記者和釗宇 / 紐約報導
初步數據顯示，近兩年來紐約市公校生的閱讀水平不升反降，亞裔和白人學生閱讀水平下降最為顯著。(市府提供)
初步數據顯示，近兩年來紐約市公校生的閱讀水平不升反降，亞裔和白人學生閱讀水平下降最為顯著。(市府提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)上任後，一直將改善公校生閱讀水平作為首要目標，並且實施了新的閱讀教學方法；但初步數據顯示，近兩年來紐約市公校生的閱讀水平不升反降，其中亞裔和白人學生閱讀水平下降最為顯著。

市教育局去年9月起在全市一半的小學實施新的閱讀課程，要求以語音拼讀作為主要閱讀方法，但自此之後就一直拒絕公布成績數據。

根據部分公校對媒體分享的初步成績數據顯示，三分之二的學生仍未達到閱讀目標，這一水平和班克斯兩年多前時大致相同；而且，實施新課程的公校學生成績下降更為厲害。

具體來看，紐約市公校學前班到10年級學生中，只有33.6%的學生在冬季評估中閱讀達到「流利」的水準，比2022年的32.5%略有上升。

但在今年採用新教學方法的小學中，能「流利」閱讀的學生比率從去年的36.4%降至33.6%；相比之下，沒有採用新教學方法的小學中，「流利」比率從40.5%降至38.5%。

同時，相比非洲裔和西語裔，亞裔和白人學生閱讀水平下降最為嚴重；其中，亞裔公校生閱讀「流利」比率從53.1%降至48.9%，白人學生則從52.5%降至48%；相比之下，非洲裔從26.4%降至25.2%，西語裔從23.9%降至21.7%。

不過，也有教育人士指出，這種數據比較並不準確，因為存在生源以及其他影響因素。教育局官員說，初步數據只分享給教師、校長、學監作為參考，不能對整個公校系統做此結論。

對此，班克斯未能做出明確解釋，只表示教學方法大概需要更多時間適應才能顯出成效，「在全體功效範圍內重啟閱讀課綱可能是公校系統經歷的最大規模改革，這個任務並不容易。」

他表示，初步數據缺乏「實質意義」，因為閱讀教學方法改革剛開始，需要數年才能完成。

公校 亞裔 紐約市

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