首次帶來家庭合作曲 幼獅青少年樂團台灣會館匯演

幼獅青少年管絃樂團，台灣會館辦匯演。(記者劉梓祁／攝影)

紐約幼獅青少年管絃樂團近日在皇后區法拉盛 紐約台灣會館舉行室內匯演，展示團員學習成果和吸納更多對樂器有興趣的年輕一代，並演奏了包括從古典到當代的廣泛曲目，其中最小表演者為九歲。

樂團音樂總監鍾啟仁表示，活動為向社區展示團員在過去一年的進步，並鼓勵更多年輕人加入音樂的行列。他說，今年在延續演出傳統之餘，首次帶來了家庭合作曲目，由一對兄弟與父母一同登台，兄弟和父親負責演奏，母親則演唱經典歌曲「新不了情」。

根據管絃樂團，本年演奏會共有14個節目，由共近15位團員參與演出，涵蓋了從古典到現代的多種音樂風格，樂器包括樂器有鋼琴、小提琴和大提琴等，以展現團員的多樣性和高水平演奏技巧。

樂團藝術總監方秀蓉說，新年計畫繼續帶領團隊進步，並不斷招收新學員。當前，樂團共有35位學員，來自全市五區，而方秀蓉已在其中任教25年。樂團行政總監張俊生也說，樂團成員十分多元，除亞裔 外也有許多不同文化背景團員，因此歡迎對藝術有天賦和熱情的新學生加入。