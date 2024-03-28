首次帶來家庭合作曲 幼獅青少年樂團台灣會館匯演
紐約幼獅青少年管絃樂團近日在皇后區法拉盛紐約台灣會館舉行室內匯演，展示團員學習成果和吸納更多對樂器有興趣的年輕一代，並演奏了包括從古典到當代的廣泛曲目，其中最小表演者為九歲。
樂團音樂總監鍾啟仁表示，活動為向社區展示團員在過去一年的進步，並鼓勵更多年輕人加入音樂的行列。他說，今年在延續演出傳統之餘，首次帶來了家庭合作曲目，由一對兄弟與父母一同登台，兄弟和父親負責演奏，母親則演唱經典歌曲「新不了情」。
根據管絃樂團，本年演奏會共有14個節目，由共近15位團員參與演出，涵蓋了從古典到現代的多種音樂風格，樂器包括樂器有鋼琴、小提琴和大提琴等，以展現團員的多樣性和高水平演奏技巧。
樂團藝術總監方秀蓉說，新年計畫繼續帶領團隊進步，並不斷招收新學員。當前，樂團共有35位學員，來自全市五區，而方秀蓉已在其中任教25年。樂團行政總監張俊生也說，樂團成員十分多元，除亞裔外也有許多不同文化背景團員，因此歡迎對藝術有天賦和熱情的新學生加入。
該樂團將於5月18日在台灣會館舉辦音樂會、6月8日在曼哈頓林肯中心舉辦年度音樂會，以及12月15日的聖誕音樂會等。
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