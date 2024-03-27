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第二屆美東「江門青年杯」乒球賽 3月31日31隊200人過招

記者胡聲橋／紐約報導
第二屆美東「江門青年杯」乒乓球邀請賽將於31日舉行。(記者胡聲橋 / 攝影)
第二屆美東「江門青年杯」乒乓球邀請賽將於31日舉行。(記者胡聲橋 / 攝影)

美國江門五邑青年聯合會、美國酒店地產總商會和紐約華人文娛體育總會(華體會)日前舉行記者會，宣布第二屆美東「江門青年杯」乒乓求邀請賽將於31日在布碌崙(布魯克林)X大道50號的杜威高中(John Dewey High School)舉行。州參議員曲怡文、市議員莊文怡以及比賽的協辦方、讚助方、籌辦方等參加了這次記者會。

擁有20多年大型乒乓球比賽裁判經驗的朱子超擔任本屆比賽的裁判長。朱子超說，今年共31個團隊正式參賽。到目前為止，參賽隊員人數超過了200人。在今年的參賽隊員中，等級分超過2500分，也就是達到了美國國家隊水平的參賽隊員就有七人。今年比賽有一支令人注目的少年隊，由年齡為七至十歲的少年組成，而年齡最大的參賽隊員為86歲。

美國江門五邑青年聯合會會長蔡裕明說，去年的首屆比賽取得了圓滿成功，在華社產生了很大影響力，他要感謝各界的大力協助，這也是他們辦第二屆比賽的動力。蔡裕明還強調，參加今年比賽的選手來自美東各地。雖然華裔仍占絕大多數，但其他各族裔的乒乓球高手也都有參加，這次乒乓球賽是真正的「國際比賽」。

紐約華人文娛體育總會會長趙立衍表示，31日的比賽時間是從上午9時到下午6時30分，頒獎典禮將於當晚舉行。他強調，這次比賽是邀請賽，也是友誼賽，他希望大家切磋球技，以球會友，以強身健體和豐富文化體育生活為真正的目的。

這次比賽將分公開組、元老A組、元老B組、U2100A組、U2100B組、U2100C組和U2100D組七個組別進行比賽，各組包括三到六支球隊不等。這些參賽組中，水平最高的是公開組。

州參議員曲怡文說，美東「江門青年杯」乒乓球邀請賽是目前美東地區規模最大的桌球邀請賽，她希望以後能一年一年辦下去，規模越來越大，水平越來越高。市議員莊文怡表示，打乒乓球讓她想起了自己的家鄉，非常有親切感，她說今後如果有機會，將爭取和其他議員共同組隊參賽。

本次比賽協辦方富臨門宴會廳業主伍錫富和其他贊助方，美國廣東僑胞聯合總會劉志斌、沖蔞同鄉會會長麥德森等參加了這次記者會。

第二屆美東「江門青年杯」乒乓球邀請賽將於31日舉行。(記者胡聲橋 / 攝影)
第二屆美東「江門青年杯」乒乓球邀請賽將於31日舉行。(記者胡聲橋 / 攝影)

華人 參議員 布碌崙

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