華人家護結束絕食抗議 5月再抗爭
在市政廳外絕食抗議24小時工作制的家庭護理員25日中午宣布絕食結束，並將於5月再展開更大規模的抗爭活動。提案要求禁止24小時工作制的市議員馬泰(Christopher Marte)表示，市議會在當日公布的州預算反饋案中提出了護理員所面臨的困境，要求州府予以改善，這意味民意的壓力起到了一定作用，但還不夠到位。
參與絕食的朱女俊表示，當下最強烈的感受是「肚子咕咕叫」，不過如果能讓護理員姐妹未來不必再為24小時工作所折磨，這種痛苦就是值得的。
本輪絕食抗議從20日開始，參與者約20人，其中絕大多數都是華人女性。絕食者的訴求是，24小時工作極不人道，對護理員的身體健康和家庭和睦都構成摧殘。她們呼籲市議會及市議長歐德思(Adrienne Adams)盡快審議由馬泰提出的615號議案，並要求歐德思親自投票支持該案。不過，絕食五天後，市議會方面並無給予任何官方回覆或聲明。
負責絕食抗議後勤服務的華人職工會幹事曹錦明表示，這次行動讓人們充分看到，議會中的權勢者並不把人民的死活當回事，「即使餓死，他們也不會回應」。
不過馬泰則透露，歐德思與市議會財政委員會主席紀思庭(Justine Brannan)和政府運作、州和聯邦立法委員會主席萊斯勒(Lincoln Restler)聯合發布的2024年度州預算反饋案中明確提出，根據州勞工廳規定，紐約市家庭護理員每工作24小時只能拿到13小時工資的情況不合理，需要得到改善。馬泰說，這是歐德思首次正式提到護理員的問題，可以說是抗爭運動取得的一點進展。不過，「這還不是我們想要的。」
馬泰表示，24小時工作對人的摧殘過大，因此他的議案主要旨在從根本上禁止這種排班制度，而不滿足於僅僅補齊護理員們被虧欠的薪資。
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