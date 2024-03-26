州府預算反饋案 市議會提增住房

市議長歐德思25日公布市議會針對州府預算的反饋案，要求增加對紐約市住房和學前教育等方面的投資。(市議會提供)

州府新財年預算 談判4月1日即將截止，市議長歐德思(Adreinne Adams)和市議會財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan)25日公布市議會針對州府預算的反饋案，要求增加對紐約市 住房和學前教育等方面的投資 。

市議會提出的重點投資要求包括：實施住房改革、增加州府住房補助券的投資、增加紐約市早教項目投資，以及增加應對無證客危機的撥款。

歐德思表示，紐約市是紐約州的經濟引擎，需要來自州府的更多幫助，確保紐約市的可負擔性和良性發展，「市議會的反饋案契合紐約市在當下這個關鍵時刻的需要，解決面臨的挑戰；事關重大，我們必須合作，給紐約市民提供應得的重要投資。」

住房方面，市議會表示支持州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)提出的信件住房計畫，取消紐約市建築密度限制，將更多辦公樓改建成住宅，為可負擔住房提供更多刺激政策，包括設立421-a類似的稅收優惠計畫。市議會還要求州府投資1億9900萬元，支持未來五年擴大住房補助券項目，提供給遊民和低收入市民，目前市府已經資金不足。

市議會還敦促州議會通過租客保護相關法案；此前州參議會已經暗示，支持「正當驅逐」法案(Good Cause Eviction Bill)，該法案將對租金漲幅設限，並且讓房東逼遣更加困難，但目前州眾議會尚無計畫將該法案納入預算中。

教育方面，市議會要求州府為紐約市的三歲學前班項目增加撥款，因為用於支持該項目的聯邦疫情救助款即將用完。同時，市議會還敦促霍楚重新考慮州府的學校補助款框架改革。

歐德思表示，「為學校和早教項目增加撥款需要州府的幫助，從而確保工薪階層和中產階級能夠取得成功，也讓學生們補上疫情時拉下的功課。」