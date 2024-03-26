我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

假貨換真貨 2華男康州行騙被捕

記者高雲兒／紐約報導
康州格林威治鎮(Greenwich Town)警方近日逮捕兩名來自紐約的華人男子，此二人試圖以假貨代替真貨，到零售店退貨從中獲利。(取自格林威治鎮警方臉書)
康州格林威治鎮(Greenwich Town)警方近日逮捕兩名來自紐約的華人男子，此二人試圖以假貨代替真貨，到零售店退貨從中獲利。(取自格林威治鎮警方臉書)

康州格林威治鎮(Greenwich Town)警方近日逮捕兩名來自紐約的華人男子，二人試圖以假貨代替真貨，到零售店退貨從中獲利，過程中被警方逮個正著，他們面臨三級盜竊罪等兩項指控。

根據當地警方，兩名男嫌是分別來自紐約法拉盛的陳文澤(Wenze Chen，音譯)，和來自布碌崙(布魯克林)的董志偉(Zhiwei Dong，音譯)，同為18歲；本月20日，他們光顧格林威治大道(Greenwich Avenue)一商店行騙時，被便衣警察認定行動可疑，後被當場逮捕。

警方在報告中稱，「調查顯示，此二人進行了一筆欺詐交易，他們以假冒商品替代原始正品，試圖騙取受害商家3650元，隨後，在對他們的車輛進行搜查時，還發現了更多的假冒商品。」

兩名男嫌面臨三級盜竊罪(third-degree larceny)和共謀三級盜竊罪(conspiracy to commit third-degree larceny)的指控，兩人在各自支付1萬元保釋金後被釋放，並將於4月3日再次出庭。

據悉，去年曾有類似事件發生，紐約市的三名華人男子在維吉尼亞州，利用假冒的蘋果產品代替真品，在零售店退貨牟利；他們事先花錢購買一些蘋果真品，接著用假冒產品「狸貓換太子」，把產品的盒子重新包裝、貼上新的安全標籤，拿到商店要求退款，而工作人員通常會用禮品卡(gift card)退錢。這三名男子在去年年底被當地警方抓獲，涉案金額近10萬元。

華人 維吉尼亞州 布碌崙

上一則

堵車費豁免細則出爐 低收可半價

下一則

皇后區貝賽 警方追緝砸車男

延伸閱讀

皇后區貝賽多名華人反映車被破壞 警方追緝砸車男嫌

皇后區貝賽多名華人反映車被破壞 警方追緝砸車男嫌
紐約市新年謀殺案 男嫌被捕

紐約市新年謀殺案 男嫌被捕
紐約市新年謀殺案男嫌被捕 友憶死者藏族男：他樂於助人

紐約市新年謀殺案男嫌被捕 友憶死者藏族男：他樂於助人
紐約女房東遭租霸重擊致死 兩嫌犯在外州被捕

紐約女房東遭租霸重擊致死 兩嫌犯在外州被捕

熱門新聞

法拉盛一名屋主遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

2024-03-19 17:47
阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro，右一)遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

2024-03-20 19:50
良哥在當電召車司機的過程中，經常載到從中國來的走線客。圖為由中南美洲來美國的中國走線客。(路透)

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

2024-03-24 10:16
紐約州眾議員布魯門卡拉提出反租霸的新提案。(取自州眾議會官網)

紐約房東遭毆死 州議員提「反租霸案」 簡化驅逐程序

2024-03-25 07:07
沈秀萍生前在法拉盛市中心經營一家改衣及乾洗店。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約法拉盛獨居華女失聯數月 社區助尋確認已在療養院病故

2024-03-22 12:08
覃輝前妻頸部被勒出的血印。(紐約東區聯邦法院提供)

中國億萬富豪覃輝 紐約認罪

2024-03-19 02:30

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍