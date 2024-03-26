假貨換真貨 2華男康州行騙被捕

康州格林威治鎮(Greenwich Town)警方近日逮捕兩名來自紐約的華人男子，此二人試圖以假貨代替真貨，到零售店退貨從中獲利。(取自格林威治鎮警方臉書)

康州格林威治鎮(Greenwich Town)警方近日逮捕兩名來自紐約的華人 男子，二人試圖以假貨代替真貨，到零售店退貨從中獲利，過程中被警方逮個正著，他們面臨三級盜竊罪等兩項指控。

根據當地警方，兩名男嫌是分別來自紐約法拉盛的陳文澤(Wenze Chen，音譯)，和來自布碌崙 (布魯克林)的董志偉(Zhiwei Dong，音譯)，同為18歲；本月20日，他們光顧格林威治大道(Greenwich Avenue)一商店行騙時，被便衣警察認定行動可疑，後被當場逮捕。

警方在報告中稱，「調查顯示，此二人進行了一筆欺詐交易，他們以假冒商品替代原始正品，試圖騙取受害商家3650元，隨後，在對他們的車輛進行搜查時，還發現了更多的假冒商品。」

兩名男嫌面臨三級盜竊罪(third-degree larceny)和共謀三級盜竊罪(conspiracy to commit third-degree larceny)的指控，兩人在各自支付1萬元保釋金後被釋放，並將於4月3日再次出庭。

據悉，去年曾有類似事件發生，紐約市的三名華人男子在維吉尼亞州 ，利用假冒的蘋果產品代替真品，在零售店退貨牟利；他們事先花錢購買一些蘋果真品，接著用假冒產品「狸貓換太子」，把產品的盒子重新包裝、貼上新的安全標籤，拿到商店要求退款，而工作人員通常會用禮品卡(gift card)退錢。這三名男子在去年年底被當地警方抓獲，涉案金額近10萬元。