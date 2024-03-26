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紐約客談／當我們不夠「美國」

記者范航瑜／紐約報導

紐約市議會日前提出上訴，意圖推翻此前宣布「我們的城市，我們的投票」法案違憲的裁決。作為一個由移民建設起來的國家，美國在移民問題上的態度卻愈發嚴格。紐約近百萬的非公民被投票站拒之門外，無法通過這種方式表達自己的聲音。

投票權作為公民最基本的權利之一，它確保個人的意見能夠被代表。許多華人綠卡持有者在美國居住了很長時間卻始終未成為公民。有人是因為上了年紀，難以通過語言考試；有人則是因為個人原因想保留原國籍。無論如何，這些人都無法通過選票發聲。新法案的目的就是給這些人一個平等發聲的機會。

非公民投票權的提案引發了極大的爭議。反對者主要將火力朝向無證客。他們認為，對於那些經歷了漫長的法律程序、最終成為公民的美國華人來說，如果非公民輕易獲得投票權，尤其是剛來美國一個月、連英語都說不好的無證客，這對他們來說顯然極不公平。

支持者則更多關注那些打拚來美的一代移民，他們既然已經跋山涉水來到美國追求美國夢，長期居住與工作在美國，依法按時繳稅，基本已與公民無異。無論他們是否為美國公民，都應該有權參與公民生活。

最初，美國主流認為華人膚色不夠「美國」，後來認為華人口音不夠「美國」。但從鐵路勞工到洗衣店，再到如今愈來愈多的華裔政客，華人證明了「美國人」不應單由單一族裔定義。如今，非公民投票權把守著美國公民與非公民之間的最後一道界線，但它並非是進入公共場域的的唯一途徑，在投票權尚未到來前，非公民同樣可以通過集會、出版等方式發聲。不管這一法案的最終命運如何，我們都應當歡迎更為包容和多元的政治，無論膚色和國籍。

投票 華人 移民

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