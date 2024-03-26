布碌崙表揚8華裔傑出女性 州參議員曲怡文：感激貢獻、啟發

為慶祝國際婦女節，布碌崙州參議員曲怡文日前在班森賀舉辦活動，表彰十多名在各自領域發光發熱的布碌崙南區傑出女性。（記者顏潔恩／攝影）

為慶祝國際婦女節，布碌崙 (布魯克林)州參議員曲怡文日前在班森賀舉辦活動，表彰十多名在各自領域發光發熱的布碌崙南區傑出女性，其中有八名華裔 女性，他們分別活躍於當地的學校、非營利機構、社區老人中心等，用自身影響力帶給別人啟發，是值得學習的好榜樣。

當日華裔獲頒者有在187初中服務15年的教師吳慧茵、180小學舞蹈老師兼松柏之家社區服務中心舞蹈指導老師譚欣、69小學副校長Lisa Fung Fernandes、多個華裔非營利組織的義工鍾伍潤媚、「新越卓圖書館之友」的成員之一彭澧宜、169小學家長協調員王雯靜、華人 策劃協會布碌崙分會員工陳靈、以及九一一恐襲事件中捨身救人的華人英雄曾喆母親岑嬌嫻，其是松柏之家服務超過20年的義工。

除以上華裔女性外，獲頒表彰的還有當地的阿拉伯裔、穆斯林、義大利裔、韓裔、非洲裔等社區領袖、志願者，在他們的參與下，其涉及的組織和單位都有良好的發展，並幫助社區很多有需要的人。

曲怡文表示，生活中女性對親人、朋友、社會的付出往往被忽視，她希望通過這個活動，令布碌崙南區的女性意識到，「你們的貢獻和犧牲都被看在眼裡，且備受感激」；她強調，當日受表彰的女性都是能鼓勵年輕人追隨的榜樣，並感謝全體工作人員和義工的籌備，組織當日的頒獎典禮，讓大家能歡聚一堂，慶祝如此有意義的事。

岑嬌嫻表示，愛子出事後身邊的朋友對她很關心，不停推動她參與社區集體活動來舒緩負面情緒，撫平喪子之痛；儘管當時還不達歲數，但松柏之家破例讓她加入，擁有歌唱舞蹈經驗的她，後來教長者跳民族舞，一跳就是20年，也從中結識到很多好朋友，「儘管兒子不在了，但人生在世仍有很多事要完成，還是得跟社會有接觸。」