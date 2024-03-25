班森賀2起華裔攻擊案 警輯凶

一名華裔青年日前在Bath大道交20大道的十字路口處遭人暴力搶劫。(截取自谷歌地圖)

紐約布碌崙 (布魯克林)班森賀華社日前發生幾宗涉及華人的暴力案，其中一名七旬華翁向欠債者追討錢不成，還遭對方大打出手，臉部和手部受傷，涉案人目前還未落網；管轄當地的市警62分局目前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

據分局紀錄，該案發生於3月11日下午4時左右，報住在19大道交66街的一名78歲華翁，當日上門某間住所向一名華裔男子追討回債款；不料雙方交涉的過程中，對方不但拒絕還錢，還動手攻擊他。

據華翁所述，華男 扇他數次巴掌後，開始用力拉扯他的手臂，導致其手部多處紅腫瘀青；案發後，他在現場便報了警，62分局警員抵達時涉案人已經逃走，而留在現場的華翁拒絕送院就醫，僅接受急救人員的簡單檢查。針對該案件，警方目前已介入調查，但暫未透露兩人的關係、以及欠款數額等詳情。

另一起街頭搶劫案則發生在本月15日晚上9時左右，在Bath大道交20大道的十字路口處，當時一名19歲的華男正準備過馬路，一輛載著三名少年的摩托車突然出現，將他撞倒；幾人下車後將華男包圍，朝他拳打腳踢，並搶走其身上價值千元的一部手機，最終往不明方向逃逸。

警員抵達現場調查時，發現華男全身傷痕累累，其中左眼更是被打到紅腫；據受害者透露，三匪當時戴著口罩 ，看不清他們的樣貌，但感覺年齡不大，警方目前也向附近的屋主索取監控錄像，呼籲知情民眾提供線索。

警方呼籲民眾若有任何信息或見到可疑之人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。