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農民送貨入城 州議會提案豁免堵車費

記者許君達╱紐約報導
州議會共和黨人提出立法提案，要求為紐約州農民免除堵車費。如果立法順利，有可能為爭取堵車費豁免的團體開闢一條新路徑。(路透)
州議會共和黨人提出立法提案，要求為紐約州農民免除堵車費。如果立法順利，有可能為爭取堵車費豁免的團體開闢一條新路徑。(路透)

曼哈頓堵車費徵收計畫最早可能於今年6月開始生效。除了極個別通勤巴士和特種公務車輛外，負責收費的MTA此前一直強硬堅持不給予任何社會車輛豁免付費的資格。不過，州議會共和黨人近日提案，要求對紐約上州地區農場業者免除高速路通行費以及曼哈頓堵車費，有可能為堵車費的豁免打開一個突破口。

此項立法提案由州參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)和州眾議會共和黨籍議員安吉利諾(Joe Angelino)共同提出，提案要求為紐約州的農民減輕負擔，免除他們在將產品送到紐約市的運輸過程中所需支付的所有額外成本，包括紐約州高速公路(NYS Thruway)的過路費和即將實施的曼哈頓堵車費。

通常，多數農產品運輸車會在布朗士的亨茨角(Hunts Point)等大型貨運中心卸載貨物，但也會有業者直接進入紐約市內的農夫市集等場所銷售產品。根據市府公布的2023年農夫市集地圖，位於曼哈頓堵車費收費區內的市集至少有17處。而未來如果運輸農產品進入這些市集，每輛小型貨車每次需繳納24元的堵車費，每輛大型貨車的單次付費額達到32元。據報導，有紐約州西部的農場業者表示，他們將產品運往紐約市的成本甚至高於運往芝加哥等中西部地區。

目前，無論是曼哈頓華埠以及新澤西州府，很多社區和官方機構都在通過法律途徑尋求堵車費豁免或阻止堵車費開徵，但隨著聯邦的綠燈大開，加之MTA拒絕豁免的強硬態度，這些努力被普遍認為難以達到目的。不過，如果州議會的這項立法提案能夠有所進展，將可能為尋求豁免繳費的群體開闢一條新的途徑。

堵車費 曼哈頓 紐約市

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