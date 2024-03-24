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魏德聖攜「BIG」訪紐約 逾200人捧場

記者張心╱紐約報導
紐約放映會近200個座位，在開票後即很快售罄，到場的以年輕人為主，大家對此次放映充滿期待。(記者張心/攝影)
紐約放映會近200個座位，在開票後即很快售罄，到場的以年輕人為主，大家對此次放映充滿期待。(記者張心/攝影)

曾執導「賽德克巴萊」、「海角七號」等多部賣座大片的台灣知名導演魏德聖，23日攜新作「BIG」現身紐約曼哈頓Scandinavia House，吸引超過近200位觀眾同場觀影。

「BIG」作為一部充滿人文關懷的醫療電影，主角為六名患癌兒童，他們同住在醫院的816(BIG)病房，因「同病相連」而從陌生到熟悉，從衝突到扶持，使原本處於不同社會階層、懷揣不同宗教信仰、生活在不同原生家庭的他們，彼此攜手共度生命的最後時刻、共同面對生離死別的挑戰。

魏德聖談及創作初衷時表示，電影希望為觀眾們帶去積極樂觀的生命力量，傳達「活著就是最好的禮物」(Being Is Gift)的意涵。他說，好像疫情後的社會，人們心中的負能量很多，無論是生活還是互聯網上，大家都變得對立和鬥爭，甚至覺得「正能量」變成了老套的詞條。「我希望以童言童語的敘事手法，請大家的心靈回歸純真與平靜，體會到其實生活就是活著就好、呼吸就好，不要想太多、擔心太多。」

組織紐約場觀影的大紐約台灣人社團聯合會副會長許伯丞表示，很榮幸能夠組織魏導新電影海外巡迴的紐約場，希望海外的鄉親能夠有機會看到魏導的新作品。理事呂綺偉說，關心癌症這樣的生命議題探討具有普世價值，生活在美國的台灣鄉親，能夠以自己熟悉的語言了解全球關心的議題，想必也能對所生活的美國社區帶來更多希望的憧憬。

紐約放映會近200個座位，在開票後即很快售罄，到場的以年輕人為主，大家對此次放映充滿期待。華裔學生梁凱莉表示，自己之前就很喜歡魏導的「海角七號」，喜歡他輕鬆、溫馨、感人的敘事風格，「他的作品經常聚焦平凡普通人的故事，令我們的帶入感很強，很容易感同身受。」

該片自2023年11月於台灣上映以來，已累積獲得超過4200萬元新台幣的票房收入，超過1000場機構包場放映。魏德聖也表示，該片還將於台灣即將到來的春假4月4日，再次於院線投放，希望更多鄉親們能夠有機會觀看。

此次北美巡迴展由8日從加州的千橡市(Thousand Oaks)開啟，途徑波士頓、費城、紐約、溫哥華等地，最終將於4月14日(周日)於舊金山結束。詳細信息可參考，https://reurl.cc/093knb。

曾執導「賽德克巴萊」、「海角七號」等多部賣座大片的台灣知名導演魏德聖，23日攜新...
曾執導「賽德克巴萊」、「海角七號」等多部賣座大片的台灣知名導演魏德聖，23日攜新作「BIG」現身紐約曼哈頓。(記者張心╱攝影)

加州 費城 癌症

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