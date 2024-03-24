我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

華人走線客如迷途羔羊 過來人擬設機構扶助

記者許君達╱紐約報導
走線客李小三在自己安頓好以後，計畫成立機構以幫助更多的走線同胞。(取自YouTube頻道皮皮魯)
走線客李小三在自己安頓好以後，計畫成立機構以幫助更多的走線同胞。(取自YouTube頻道皮皮魯)

據統計，在美國正在經歷的這一輪無證客危機中，中國已經成為非法入境人員的第四大來源國。很多對美國毫無了解，也不會英語的中國「走線客」在成功入境後，難免遇到各種圈套和騙局。有鑑於此，一名住在皇后區法拉盛、網名為「皮皮魯」的走線客李小三，計畫籌辦非營利機構，專門用於幫助新登陸的走線客學習語言和職業技能、並更順利地融入美國的生活。

李小三於去年春季入境美國，拿到臨時合法身分後，經營起了一間翻譯公司和一間網路公司。李小三介紹，他20年前在新疆當兵時，就偷聽「美國之音」自學英語，後來通過大學自考進入英文專業學習，因而自己的英語水平足以應付美國的生活和業務。

然而並非所有走線客都有像他一樣的功底，李小三發現，走線客中有超過九成幾乎一點英語都不會，到美國以後很難迅速獨立生存，因而他們「就像迷失的羔羊一樣」，找不到方向，更被各種無良業者虎視眈眈。

一些不良業者會利用走線客對美國環境不熟悉的弱點牟利。比如網站上的招聘啟事，凡是標明待遇不錯的，有很大機率是詐騙；而很多華人職介所，也會把人推薦到一些遊走在法律邊緣的業者處，工資極低、勞動量卻極重。

李小三說，他剛到紐約時也曾吃過這樣的虧，在一家中餐館，每天工作超過12小時，還曾只拿到80元左右的薪水。李小三共加入了十多個走線客的群聊，每天都能看到不計其數類似的案例。

李小三表示，人不能光為眼前利益而活，更應為了群體去發聲。由於他有從軍和創業帶領團隊的經驗，在走線的路上，他就開始有意把華人組織起來，集體行動並利用語言優勢，幫助他們與各國官員警察甚至劫匪交涉。

目睹抵美後的種種亂象，李小三萌生了創辦機構專門幫助走線客的想法；「只有跳出華人小圈子，才能接觸到更廣闊的世界。」

他未來計畫能招募專業人員開展技能培訓，包括英語和考專業執照，另外也幫助申請庇護身分的人提供諮詢。目前正在透過YouTube頻道分享各種美國生活及經驗的李小三，希望藉此能夠幫助更廣大的同胞。

走線 華人 非法入境

上一則

曼哈頓華埠核心區 一鋪難求商家空置率16.6% 走出蕭條陰影 重返疫情前水平 顯示已逐漸復甦

下一則

接送華人走線客 他看盡心酸

延伸閱讀

中國最大半導體展會落幕 購買國產晶片擺脫美國成焦點

中國最大半導體展會落幕 購買國產晶片擺脫美國成焦點
參院通過1.2兆美元支出包裹法案 政府關門威脅暫除

參院通過1.2兆美元支出包裹法案 政府關門威脅暫除
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數
美議員以國安為由 促加稅大疆等中無人機

美議員以國安為由 促加稅大疆等中無人機

熱門新聞

法拉盛一名屋主遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

2024-03-19 17:47
阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro，右一)遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

2024-03-20 19:50
僅在過去兩周內，59歲的苗玉昌就參加了三場比賽，包括專程飛往東京參加的馬拉松，和一場50公里的田徑選拔賽。(受訪者提供)

59歲華人跑者「拒絕做油膩男」從東京到紐約兩周參加三場賽事

2024-03-17 18:33
紐約居民對一家漢堡王速食店提起告訴，因長期盤據該店的販毒集團已造成治安隱患。(擷自Google Maps)

漢堡王成毒販營業據點 紐約居民憤而提告1500萬元

2024-03-17 16:12
沈秀萍生前在法拉盛市中心經營一家改衣及乾洗店。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約法拉盛獨居華女失聯數月 社區助尋確認已在療養院病故

2024-03-22 12:08
覃輝前妻頸部被勒出的血印。(紐約東區聯邦法院提供)

中國億萬富豪覃輝 紐約認罪

2024-03-19 02:30

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數