華人走線客如迷途羔羊 過來人擬設機構扶助

走線客李小三在自己安頓好以後，計畫成立機構以幫助更多的走線同胞。(取自YouTube頻道皮皮魯)

據統計，在美國正在經歷的這一輪無證客危機中，中國已經成為非法入境 人員的第四大來源國。很多對美國毫無了解，也不會英語的中國「走線 客」在成功入境後，難免遇到各種圈套和騙局。有鑑於此，一名住在皇后區法拉盛、網名為「皮皮魯」的走線客李小三，計畫籌辦非營利機構，專門用於幫助新登陸的走線客學習語言和職業技能、並更順利地融入美國的生活。

李小三於去年春季入境美國，拿到臨時合法身分後，經營起了一間翻譯公司和一間網路公司。李小三介紹，他20年前在新疆當兵時，就偷聽「美國之音」自學英語，後來通過大學自考進入英文專業學習，因而自己的英語水平足以應付美國的生活和業務。

然而並非所有走線客都有像他一樣的功底，李小三發現，走線客中有超過九成幾乎一點英語都不會，到美國以後很難迅速獨立生存，因而他們「就像迷失的羔羊一樣」，找不到方向，更被各種無良業者虎視眈眈。

一些不良業者會利用走線客對美國環境不熟悉的弱點牟利。比如網站上的招聘啟事，凡是標明待遇不錯的，有很大機率是詐騙；而很多華人 職介所，也會把人推薦到一些遊走在法律邊緣的業者處，工資極低、勞動量卻極重。

李小三說，他剛到紐約時也曾吃過這樣的虧，在一家中餐館，每天工作超過12小時，還曾只拿到80元左右的薪水。李小三共加入了十多個走線客的群聊，每天都能看到不計其數類似的案例。

李小三表示，人不能光為眼前利益而活，更應為了群體去發聲。由於他有從軍和創業帶領團隊的經驗，在走線的路上，他就開始有意把華人組織起來，集體行動並利用語言優勢，幫助他們與各國官員警察甚至劫匪交涉。

目睹抵美後的種種亂象，李小三萌生了創辦機構專門幫助走線客的想法；「只有跳出華人小圈子，才能接觸到更廣闊的世界。」

他未來計畫能招募專業人員開展技能培訓，包括英語和考專業執照，另外也幫助申請庇護身分的人提供諮詢。目前正在透過YouTube頻道分享各種美國生活及經驗的李小三，希望藉此能夠幫助更廣大的同胞。