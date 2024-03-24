曼哈頓華埠核心區 一鋪難求商家空置率16.6% 走出蕭條陰影 重返疫情前水平 顯示已逐漸復甦

根據市府數據，華埠目前的商家空置率為16.6%，已接近了疫情前的13%，顯示華埠已逐漸復甦。(記者劉梓祁／攝影)

記者許君達／紐約報導

曼哈頓華埠 在新冠疫情 期間受到嚴重打擊，社區一度成為「空城」，缺乏人流讓不少商家撐不下去被迫歇業，其中也包括許多老字號商家，不過根據市財政局(Department of Finance)近日公布的最新物業租用情況數據，曼哈頓華埠目前的商家空置率為16.6%，已接近了疫情前的13%，顯示華埠已逐漸復甦。

致力於推動華埠繁榮的華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟樂觀地表示，華埠正在依靠自身的社區力量從新冠疫情帶來的蕭條陰影中走出來，「唐人街不需要別人來救」。

根據不同的統計口徑，來自各個源頭的數據各有千秋；負責數據分析的華埠商改區特殊項目主任李德容介紹，市財政局的空置率數據是根據第157號地方法的要求，由地產業主每年年底上報出租及納稅情況、次年年中還會跟進更新一次。

這種統計口徑以物業單位為基礎，不考慮單個物業分租的情況，所以樣本總量偏小，而且不會考慮部分鋪面有租約無營業的情況，因此算出來的數字理論上會比實際更好看些。

空置率低於曼哈頓平均

不過在華埠，實際情況與數據相差不遠。陳作舟介紹，目前，全市各家商業改進區均可共享數據平台Live XYZ的分析結果。該平台使用「Storefront」的統計標準，指的是僅計算走在街道上肉眼清晰可見的商業鋪面，不考慮綜合設施內部、地下室或其他「見不得光」的隱蔽業務。這樣的標準相對合理且全市統一，便於橫向對比。

陳作舟表示，華埠目前的空置率數字介於16%到18%之間，低於曼哈頓的平均水平，與相鄰的蘇荷區(Soho)等地相比更為樂觀。由於Live XYZ在區域畫分時把空置率更高的小義大利部分街區與華埠並在了一起，因此實際華埠核心地區的空置率還會更低些。

空置率低是街區商業繁榮的重要衡量指標之一。陳作舟介紹，在華埠商業區最核心的披露街(Pell St.)和宰也街(Doyer St.)，空置率為零。由於商改區在疫情之後一直希望能在包厘街(Bowery)以西的地方租用一間可作為倉庫和活動空間的場所，而最終只有披露街上僅剩的一間地下室可供出租，因此，「空置率為零」的數字並非取自任何數據平台，而是來自最為直觀真切的親自踏訪。

商業復甦普遍樂觀

事實上，市小商業服務局(SBS)於去年2月曾發布「華埠商業區需求評估」(Commercial District Needs Assessments，CDNA)報告，內容顯示，華埠店面空置率為21.4%，遠高於全市76個商改區的平均13%，其中又以東百老匯(East Broadway)情況最不樂觀，空置率高達27%。

陳作舟表示，由於東百老匯的怡東商場內有大量空置店鋪，但內部管理複雜，外界難以插手、新店鋪也不願入駐，成為一個長期爛攤子。但在怡東商場之外的華埠街區中，疫後商業復甦的情況普遍令人樂觀。