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亞裔餐飲酒店業聯盟成立 逾40品牌參與

記者高雲兒／紐約報導
亞裔餐飲酒店業聯盟成立大會、第五屆華餐會世界餐飲產業發展大會近日在法拉盛舉辦。(記者高雲兒／攝影)
亞裔餐飲酒店業聯盟成立大會、第五屆華餐會世界餐飲產業發展大會近日在法拉盛舉辦。(記者高雲兒／攝影)

亞裔餐飲酒店業聯盟(AAHA)成立大會、第五屆華餐會世界餐飲產業發展大會日前在皇后區法拉盛舉辦，40多個餐飲品牌代表前來參加。

亞裔餐飲酒店業聯盟會長趙勇，回顧了中餐在美國170餘年的歷史演變，如今美國中餐進入第四代下半場。面對當前的挑戰，他堅信，通過聯盟的成立，可以促進行業內的合作與創新，緩解勞動力短缺和市場競爭加劇的問題，進而推動中餐品牌在美國的全新企業化進程，並拓寬中餐在美國市場的影響力。

華餐會名譽主席黃耕，是黃記煌創始人，他強調，華餐會自2019年成立以來，一直致力於搭建中國餐飲及供應企業與國際市場之間的橋梁，此次活動是將中國的優秀餐飲品牌和商業模式介紹給美國市場的重要一步，旨在通過中美企業間的溝通交流，進一步擴大中餐的國際影響力。

AAHA創會主席趙銳表示，來自餐飲界的許多資深企業家們都分享了他們的寶貴經驗，這種交流為行業內的創新和合作提供了豐富的靈感源泉。美國駐華大使館商務處的蔡紅纓和沈巖也出席了本次大會。活動當天，還舉行了多個主題論壇、戰略簽約儀式和企業家交流會，為參會者提供了一個深度交流和合作的平台，共同探討中餐在全球化進程中的發展機遇。

亞裔餐飲酒店業聯盟成立大會、第五屆華餐會世界餐飲產業發展大會近日在法拉盛舉辦。(...
亞裔餐飲酒店業聯盟成立大會、第五屆華餐會世界餐飲產業發展大會近日在法拉盛舉辦。(記者高雲兒／攝影)

亞裔 法拉盛 皇后區

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