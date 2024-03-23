班森賀少年賣單車 面交遭3匪暴力搶劫

涉嫌暴力搶劫13歲青少年的四名男子。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華社日前發生一起街頭搶劫案，一名13歲少年在網上向陌生人出售單車，面交當日獨自赴約，不料對方帶著另三人現身，對他實施暴力搶劫；紐約市 警22日公布四匪的通緝圖，呼籲知情民眾立即提供線索。

該名少年日前在臉書 的買賣市場(Marketplace)發布了一個帖文，曬出要賣出去的一輛單車；不久後，一名男網友回應稱有意要買，雙方在線上談妥價格後，相約幾日後在國王郡高速路交西5街面交。

本月12日下午6時25分許，少年如約抵達見面場所，起初他先看到一名男子，隨後發現與他保持距離、但明顯是同夥的還有另三人；他馬上察覺到不對勁，試圖推著單車轉身離開，不料幾人已經追上來包圍住他，隨即近距離將他暴打一頓，最後把他推倒在地。

趁受害者倒地的間隙，四匪合力將單車搶走，受害者不確定其逃跑路線；有目擊者報警後，62分局警員抵達現場並搜索附近區域，未能找到嫌犯的身影，受害者的頭部則因劃傷而流血，所幸傷勢並不嚴重。

警員隨後向附近的商店索取監控錄像，從而獲得四匪的體貌特徵，形容他們是皮膚白皙、18至20歲間的男子；民眾若看到與嫌犯體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。