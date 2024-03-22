我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

市府批分區修正案為賭場鋪路 花旗球場需另批

記者高雲兒╱紐約報導
為賭場建設鋪路的分區修正案在市規畫局委員會通過，但包括花旗球場在內的四個賭場提案，需要市議會的額外批准，才能修建。圖為花旗球場周邊。(本報檔案照)
為賭場建設鋪路的分區修正案在市規畫局委員會通過，但包括花旗球場在內的四個賭場提案，需要市議會的額外批准，才能修建。圖為花旗球場周邊。(本報檔案照)

紐約市規畫局委員會(Department of City Planning Commission)20日批准新的分區修正案，將允許全市某些商業區和製造區設立賭博設施，一定程度上消除賭場與州分區法規(state zoning law)可能衝突的問題；但是仍有包括花旗球場在內的四個賭場提案，需要市議會的額外批准，才能修建。

根據紐約州賭場選址委員會(Gaming Facility Location Board)的消息，目前約有11家賭場競標者進入第二輪，將於今年下半年選出中標者，但由於土地使用權的複雜性和漫長的社區反饋機制，這個過程很可能會持續更長時間。

為了解決這一問題從而加快開設市區賭場，市長亞當斯建議在去年年底提出「博彩設施分區文本修正案」，允許在某些商業區和製造區設立賭博設施；該修正案於20日在市規畫局委員會投票，並以10比2的結果通過，之後將被送至市議會審批。上月，該修正案遭到皇后區第七社區委員會一致反對，因為它將允許跳過社區委員會的土地審查程序。

由酒店和賭場工作者組成的酒店和博彩行業委員會(The Hotel and Gaming Trades Council, AFL-CIO)對此舉表示讚賞，該工會已從多為賭場競標者處裡獲得了支持工會勞工的協議；主席摩洛哥(Rich Maroko)表示，賭場將帶來成千上萬真正優質的中產階級工作崗位，「這些工作是如此迫切需要的，我希望大多數市議會成員會看到這對紐約及紐約人民是有益的。」

即使該修正案通過，包括花旗球場的四個賭場提案，仍然需要從市議會獲得額外的特別批准，同在皇后區的雲頂世界則不需要。據悉，由於花旗球場周邊空地早在1939年就被指定為法拉盛草原可樂娜公園的一部分，改變用途須修改州法，州眾議員奧伯利(Jeffrion L. Aubry)去年提出提案，允許將用地用作博彩、娛樂、酒店等用途；如果賭場未建成，土地將還給市府。

州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)的提案對該土地性質的最終歸屬有決定性意義，她曾在上個月表示，會在今年的立法會期做出決定。

皇后區 亞當斯 法拉盛

上一則

紐約客談／應對中國挑戰 西方做好準備了嗎？

下一則

婦女歷史月 紐約主題展秀女力

延伸閱讀

台灣Buffet比國外頂級還貴？ 內行人點出1策略：餐點是附加

台灣Buffet比國外頂級還貴？ 內行人點出1策略：餐點是附加
大谷翔平隨身口譯遭控偷錢賭博 道奇隊：已開除

大谷翔平隨身口譯遭控偷錢賭博 道奇隊：已開除
初選開出95%選票 1號提案最終勝負差距 可能不到0.5%

初選開出95%選票 1號提案最終勝負差距 可能不到0.5%
2月赴新加坡中國旅客增逾8倍 中使館：跨境賭博違法

2月赴新加坡中國旅客增逾8倍 中使館：跨境賭博違法

熱門新聞

法拉盛一名屋主遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

2024-03-19 17:47
阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro，右一)遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

2024-03-20 19:50
見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

2024-03-15 15:04
程志（左一）於14日在皇后區高等法院出庭，目前受害者達到八人，程志的罪名也從50項增加到60項。(記者高雲兒／攝影)

又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

2024-03-14 20:23
居住在16大道交76街的華男日前入睡時遭人入室搶劫。(谷歌地圖)

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

2024-03-14 20:38
僅在過去兩周內，59歲的苗玉昌就參加了三場比賽，包括專程飛往東京參加的馬拉松，和一場50公里的田徑選拔賽。(受訪者提供)

59歲華人跑者「拒絕做油膩男」從東京到紐約兩周參加三場賽事

2024-03-17 18:33

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域