市府批分區修正案為賭場鋪路 花旗球場需另批

為賭場建設鋪路的分區修正案在市規畫局委員會通過，但包括花旗球場在內的四個賭場提案，需要市議會的額外批准，才能修建。圖為花旗球場周邊。(本報檔案照)

紐約市規畫局委員會(Department of City Planning Commission)20日批准新的分區修正案，將允許全市某些商業區和製造區設立賭博設施，一定程度上消除賭場與州分區法規(state zoning law)可能衝突的問題；但是仍有包括花旗球場在內的四個賭場提案，需要市議會的額外批准，才能修建。

根據紐約州賭場選址委員會(Gaming Facility Location Board)的消息，目前約有11家賭場競標者進入第二輪，將於今年下半年選出中標者，但由於土地使用權的複雜性和漫長的社區反饋機制，這個過程很可能會持續更長時間。

為了解決這一問題從而加快開設市區賭場，市長亞當斯 建議在去年年底提出「博彩設施分區文本修正案」，允許在某些商業區和製造區設立賭博設施；該修正案於20日在市規畫局委員會投票，並以10比2的結果通過，之後將被送至市議會審批。上月，該修正案遭到皇后區 第七社區委員會一致反對，因為它將允許跳過社區委員會的土地審查程序。

由酒店和賭場工作者組成的酒店和博彩行業委員會(The Hotel and Gaming Trades Council, AFL-CIO)對此舉表示讚賞，該工會已從多為賭場競標者處裡獲得了支持工會勞工的協議；主席摩洛哥(Rich Maroko)表示，賭場將帶來成千上萬真正優質的中產階級工作崗位，「這些工作是如此迫切需要的，我希望大多數市議會成員會看到這對紐約及紐約人民是有益的。」

即使該修正案通過，包括花旗球場的四個賭場提案，仍然需要從市議會獲得額外的特別批准，同在皇后區的雲頂世界則不需要。據悉，由於花旗球場周邊空地早在1939年就被指定為法拉盛 草原可樂娜公園的一部分，改變用途須修改州法，州眾議員奧伯利(Jeffrion L. Aubry)去年提出提案，允許將用地用作博彩、娛樂、酒店等用途；如果賭場未建成，土地將還給市府。

州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)的提案對該土地性質的最終歸屬有決定性意義，她曾在上個月表示，會在今年的立法會期做出決定。