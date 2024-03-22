台灣建中機研隊來參賽 僑教中心作東歡迎

來自建中的機器人研究校隊CyberpunK，於近日到紐約華僑文教中心拜訪，受到僑胞歡迎。(記者高雲兒╱攝影)

來自台北市立建國高級中學的機器人研究校隊CyberpunK近兩年在加州 及德州屢獲佳績，他們於今年來到美東，參加紐約長島 區域賽(FIRST Long Island Regional)，還將參訪多所知名大學拓展視野；建中校隊近日到皇后區法拉盛 的紐約華僑文教中心拜訪，受到僑胞歡迎。

據悉，建中機研校隊成立於2019年，在首個機器人大賽(FIRST Robotics Competition)就數次獲得大獎，如2021年獲得遊戲新人獎(Rookie Game Changer Award)，又在2022年獲得工程啟發獎(Engineering Inspiration Award)及工業設計獎(Industrial Design Award)和亞軍，並進入總決賽。

在2023年於南加州舉行的賽事中，建中機研校隊不但接連成為聯盟隊長，更是拿下兩座工程卓越獎(Excellence in Engineering Award)；評審們讚賞團隊的材料分析、可行性研究、及模組化設計等技術，並肯定隊伍專業的機器設計流程。

建中機研指導老師周業凱表示，建中機研與其他學校隊伍之不同處，是嘗試在實作與理論間找到一個平衡，建立了一個實作、管理和學術並行發展的體系。

「透過參與國際性大型機器人賽事，期望透過這些經驗培育出多方位且國際化的人才，訓練學生從學術應用及科技整合，創業準備，團隊合作、解決問題、和商業管理之能力，協助推動整個台灣高中生的自主學習與STEM的進步。」