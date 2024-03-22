施工裂鄰牆 華埠監獄建方否認

社區指華埠監獄施工導致松柏大廈牆裂。(NUBC提供)

飽受華埠 居民反對的曼哈頓 拘留中心(MDC)拆除重建工程，導致相鄰松柏大廈牆壁開裂，市樓宇局(DOB)下發局部停工令，社區則要求指派獨立監督員，未得市府回覆；承建商近日在曼哈頓第一社區委員會首度針對該事回應，表示牆裂非施工引起。

本月早前，松柏大廈居民稱樓內地下室牆體出現裂縫並伴有滲水，為施工所導致「結構問題」。為此，反對組織「堅尼路以南鄰里聯盟」(NUBC)與多位民選官員要求市府全面停工並指派獨立監督員，而市設計及建設局(DDC)和承建商「Gramercy」則未有回應。

近日在第一社委生活質量與服務小組會議中，兩方首度回應並表示牆裂並非由施工導致，其為大廈和監獄 建造時的遺留問題。Gramercy工程總監彼得森(Richard Peterson)回覆說，監獄北塔作為「優先拆除」建築，在2022年預建測量中已發現大廈存在牆體缺陷，導致水滲透和光線進入，因此其「並非由拆除工作引起。」

儘管如此，市議員馬泰(Christopher Marte)則相信裂縫由重型機械導致，並伴隨噪音汙染等問題。大廈總監特別助理屈立明(Gary Wat)也說，牆裂最早於本月2日發現，但建方未立即應對，拖延逾一周才由市府下發停工令。禁令顯示，大廈旁10呎內不得施工，但幾人要求全面停工。

彼得森表示，大廈牆體最初在監獄完工後緊貼北塔而建，但未保留應有的3呎震動緩衝空間，因此該牆長期由北塔承託，導致裂縫在塔樓拆除後加重。被問及為何無法避免時，他說測量時無法得知緩衝區缺失，僅有監獄拆除後才得以近距離觀察大廈外牆。

彼得森強調，大廈並無結構損害和風險，且兩方早達成維修協議，當前正與樓宇局商議如何復工，及進行修復和防水程序。

雖社委提出查看預建測量文件，但市設計與建設局(DDC)都市規畫代表米瑟爾(Lauren Micir)表示，因其涉私人樓宇信息而不得公開。此外，承建商指現場已有獨立監督員，但來自監測公司且並非主任工程師。屈立明說，因不相信此「第三方工程師」，大廈已雇用他者收集報告和提出建議。

NUBC共同創辦人李卓勳(Jan Lee)則以多條未確認的違規紀錄指建方操作不當，馬泰也說本年至今所收塵埃投訴不斷增多。米瑟爾則表示，居民所觀察塵埃實為用以減少灰塵的「水霧顆粒」。