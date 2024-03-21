我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多管齊下 德州5方式槓聯邦邊境政策

推動電動車 拜登政府祭出汽車排廢最嚴標準

人力中心春季招聘會 職位多樣、求職人數逾500人

記者邢易霖 / 紐約報導
招聘會與求職者進行面對面溝通，了解行業信息，介紹工作機會。(記者邢易霖 / 攝影)
招聘會與求職者進行面對面溝通，了解行業信息，介紹工作機會。(記者邢易霖 / 攝影)

人力中心(CMP)近日在皇后區法拉盛青年會(FlushingYMCA)舉辦2024年春季招聘會，來自布碌崙(布魯克林)、皇后區和曼哈頓的38家雇主參加，與求職者進行面對面溝通，了解行業信息，介紹工作機會。春季招聘會免費向所有求職者開放。

在春季招聘會上，多家來自不同行業的企業，包括銀行、醫療保健、市消防局、市警局和酒店等，都在現場提供了與求職者一對一交流的機會。人力中心行政總監李康誠表示，人力中心一直致力於為紐約移民及低收入群體提供就業諮詢、職業技能訓練及小商業創業發展等服務，以協助社區民眾實現經濟上獨立。

人力中心19日舉辦2024年春季招聘會，行政總監李康誠發表歡迎致詞。(記者邢易霖...
人力中心19日舉辦2024年春季招聘會，行政總監李康誠發表歡迎致詞。(記者邢易霖 / 攝影)

此外，李康誠指出，每年的招聘會規模都在擴大，今年約有38家雇主參加，求職人數估計共達到500至800人。與去年9月份的秋季招聘會相比，超出有百餘人參與。

招聘會上，為參加者提供協助，提升他們的職場能力，也為有工作傾向的人提供就業準備；李康誠說，人力中心還為求職者提供簡歷製作、模擬面試、翻譯和語言協助等，幫助他們成功就業，進而促進社區的繁榮與發展。

今年的春季招聘會有500至800位求職者參加。(記者邢易霖 / 攝影)
今年的春季招聘會有500至800位求職者參加。(記者邢易霖 / 攝影)

首次參加招聘會的潘女士，對於社區開展正規且專業的活動表示驚喜。她讚賞招聘會提供了豐富的職位選擇和專業指導，幫助她尋找到合適的崗位。

她說：「我覺得這個平台非常好，不僅可以促進求職者之間的交流，還能學習了解更多社會資源。」她希望能找到一個更符合自己專業背景的職位。

來自曼哈頓的陳女士，在尋找工作時更傾向於兼職崗位，但因英語水平限制，感覺工作機會有限。現場得知一些非營利組織招聘中文老師後，她認為這可能是一個機遇。

她表示，自己曾經是一名教師，希望能繼續在教育行業尋找就業機會，這樣不僅能賺到錢，還能為社區的教育事業做出貢獻。

就業 皇后區 曼哈頓

上一則

紀念孫中山逝世99周年 中華公所、60僑團獻花

下一則

皇后區夜市4月13日開幕 早鳥5元票開售

延伸閱讀

紐約市微縮之肺 羅斯福島南端將打造曼哈頓療癒森林

紐約市微縮之肺 羅斯福島南端將打造曼哈頓療癒森林
芝加哥美亞成立伊州首個「亞裔家庭幫扶中心」

芝加哥美亞成立伊州首個「亞裔家庭幫扶中心」
助自閉童 鄭世傑、裴成進為皇后區特殊日間學校募資1.2萬

助自閉童 鄭世傑、裴成進為皇后區特殊日間學校募資1.2萬
3高3缺 社工3／20赴衛福部表達前線心聲

3高3缺 社工3／20赴衛福部表達前線心聲

熱門新聞

法拉盛一名屋主遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

2024-03-19 17:47
見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

2024-03-15 15:04
阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro，右一)遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

2024-03-20 19:50
程志（左一）於14日在皇后區高等法院出庭，目前受害者達到八人，程志的罪名也從50項增加到60項。(記者高雲兒／攝影)

又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

2024-03-14 20:23
居住在16大道交76街的華男日前入睡時遭人入室搶劫。(谷歌地圖)

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

2024-03-14 20:38
華裔母子三人近日在放學時等紅綠燈，遭到三名戴面具的劫匪試圖搶劫。圖為警方在現場協助調查。(目擊者提供)

紐約法拉盛母子街頭遭搶 母抗拒扭打、跆拳道女教練助趕匪

2024-03-13 20:05

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了