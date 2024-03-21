人力中心春季招聘會 職位多樣、求職人數逾500人

招聘會與求職者進行面對面溝通，了解行業信息，介紹工作機會。(記者邢易霖 / 攝影)

人力中心(CMP)近日在皇后區 法拉盛青年會(FlushingYMCA)舉辦2024年春季招聘會，來自布碌崙(布魯克林)、皇后區和曼哈頓 的38家雇主參加，與求職者進行面對面溝通，了解行業信息，介紹工作機會。春季招聘會免費向所有求職者開放。

在春季招聘會上，多家來自不同行業的企業，包括銀行、醫療保健、市消防局、市警局和酒店等，都在現場提供了與求職者一對一交流的機會。人力中心行政總監李康誠表示，人力中心一直致力於為紐約移民及低收入群體提供就業 諮詢、職業技能訓練及小商業創業發展等服務，以協助社區民眾實現經濟上獨立。

人力中心19日舉辦2024年春季招聘會，行政總監李康誠發表歡迎致詞。(記者邢易霖 / 攝影)

此外，李康誠指出，每年的招聘會規模都在擴大，今年約有38家雇主參加，求職人數估計共達到500至800人。與去年9月份的秋季招聘會相比，超出有百餘人參與。

招聘會上，為參加者提供協助，提升他們的職場能力，也為有工作傾向的人提供就業準備；李康誠說，人力中心還為求職者提供簡歷製作、模擬面試、翻譯和語言協助等，幫助他們成功就業，進而促進社區的繁榮與發展。

今年的春季招聘會有500至800位求職者參加。(記者邢易霖 / 攝影)

首次參加招聘會的潘女士，對於社區開展正規且專業的活動表示驚喜。她讚賞招聘會提供了豐富的職位選擇和專業指導，幫助她尋找到合適的崗位。

她說：「我覺得這個平台非常好，不僅可以促進求職者之間的交流，還能學習了解更多社會資源。」她希望能找到一個更符合自己專業背景的職位。

來自曼哈頓的陳女士，在尋找工作時更傾向於兼職崗位，但因英語水平限制，感覺工作機會有限。現場得知一些非營利組織招聘中文老師後，她認為這可能是一個機遇。

她表示，自己曾經是一名教師，希望能繼續在教育行業尋找就業機會，這樣不僅能賺到錢，還能為社區的教育事業做出貢獻。