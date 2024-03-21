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擴大闖紅燈監控攝像機 市交通局籲州通過新法

記者張心╱紐約報導
根據市交通局數據，只要是安裝了紅燈監控攝像機的位置，每日平均違規行為數量呈穩定下降趨勢。(記者張心╱攝影)
根據市交通局數據，只要是安裝了紅燈監控攝像機的位置，每日平均違規行為數量呈穩定下降趨勢。(記者張心╱攝影)

紐約市交通局(DOT)局長20日聯合車禍殞命者的家屬，一同呼籲州立法機構延期並擴大紅燈監控攝像機系列法案(NYC Red Light Camera Program)，同時通過新提案允許州車輛管理局(Department of Motor Vehicles)打擊闖紅燈的魯莽駕駛者。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，經過事實驗證，紅燈監控攝像機為市民帶來了更多的安全保證，大幅減少了闖紅燈和危險撞車行為，挽救無辜生命的同時，也預防了嚴重的車禍。

「去年，闖紅燈行為在全市激增，導致29人死亡，創下歷史新高，但這些事件都發生在沒有紅燈監控攝像機的十字路口。加裝紅燈監控攝像機能夠有效預防更多車禍的發生。」

根據市交通局數據，只要是安裝了紅燈監控攝像機的位置，每日平均違規行為數量呈穩定下降趨勢。從1994年的每日約30.8次，減少到2023年的每日約8.18次，下降率達73%。此外，安裝紅燈監控攝像機位置附近，撞車和追尾事故也顯著減少。

這得益於1994年，州立法機構通過的紅燈監控攝像機系列法案，要求在州府授權下，於紐約市150個十字路口、或1%的有信號燈的十字路口上，安裝紅燈監控攝像機；此法案有效期30年，將於今年到期。

目前，市交通局正與州參議員郭納德(Andrew Gounardes)和州眾議員丁諾維茲(Jeffrey Dinowitz)合作，在州參議會和眾議會分別推出提案，將紅燈監控攝像機系列法案延期至2030年12月1日，並將安裝路口從150個擴大至1325個，約占全市有信號燈路口的10%。

同時，市交通局也支持州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)、州眾議員馬格納雷利(William Magnarelli)分別推出的提案，可允許州車輛管理局，對12個月內被紅燈監控攝像機捕捉違規五次或以上的車輛，施以暫停註冊的懲罰。

眾議員 紐約市 參議員

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