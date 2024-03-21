我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水原涉賭風波後首現身 大谷翔平不發一語 快步離開飯店

多管齊下 德州5方式槓聯邦邊境政策

市長移民事務辦公室 關心華裔走線客

記者胡聲橋╱紐約報導
市長移民事務辦公室局長卡斯特羅走訪8大道，到親子互助會了解華裔走線客的情況。(互助會提供)
市長移民事務辦公室局長卡斯特羅走訪8大道，到親子互助會了解華裔走線客的情況。(互助會提供)

近年來不少華人從南部邊境湧入紐約市，為了幫助這些走線客，市長移民事務辦公室在社區設點提供協助；該辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)20日到布碌崙(布魯克林)8大道，走訪了紐約親子互助會等地方，了解華裔走線客的安置情況和他們的需求。

據紐約親子互助會負責人黃妮可介紹，根據市移民事務辦公室了解，走線客中有不少華人，但和西語裔移民不同，華裔走線客不住政府安排的庇護所，也不接受體檢，這些人一到紐約就失去追蹤，為此市府希望了解狀況，並提供所需的幫助。

黃妮可表示，近年互助會確實接待了不少華裔走線客。有的走線客還帶著孩子，走線一個多月下來，很多人狀態都很差，孩子也面黃肌瘦。華人走線客到紐約後，一般不會去找移民機構，不去住遊民所，也不會拿政府福利，而是直接去找親戚朋友，然後再找幾個人一間的家庭旅館住下來，這些家庭旅館往往條件不佳，環境也不好。接下來，這些人會通過親戚朋友找工作，慢慢辦身分，逐漸在紐約生活下來。

這些華人走線客如果找到親子互助會，黃妮可說，她們會幫這些走線客辦市民卡(IDNYC)，也會幫他們辦「紐約關懷計畫」(NYC Care)，為這些沒有資格獲得健康保險或無法負擔健康保險的無證客，提供紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)的醫療服務。

不過，她認為對於這些走線客來說，最好的辦法還是通過移民局，這樣可以得到一系列正規的援助，也可以避免不必要的麻煩。如果去移民局，政府會發一張為期五年的臨時工卡，這樣再去找工作也會方便得多。

卡斯特羅希望華人走線客多找移民部門尋求幫助。他說，為了幫助華裔走線客，他們最近在華埠和布朗士區專門設點，為他們提供各種城市資源、法律資源以及其他各種援助。

市長移民事務辦公室在華埠設點，為走線客提供各種援助。(移民辦公室X平台)
市長移民事務辦公室在華埠設點，為走線客提供各種援助。(移民辦公室X平台)

走線 移民局 華人

上一則

布碌崙7成商家盼加快無證客工作證申請

下一則

黃妮可槍殺焚屍案 第4名共犯落網 疑涉黑幫爭鬥

延伸閱讀

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
無證客抵美後轉往大城市 紐約、伊州等衝擊最大

無證客抵美後轉往大城市 紐約、伊州等衝擊最大
紐約購買避孕藥不再需要處方 霍楚：保障所有婦女權利

紐約購買避孕藥不再需要處方 霍楚：保障所有婦女權利
德州新法怎逮無證客？要點一次看

德州新法怎逮無證客？要點一次看

熱門新聞

法拉盛一名屋主遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

2024-03-19 17:47
見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

2024-03-15 15:04
阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro，右一)遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

2024-03-20 19:50
程志（左一）於14日在皇后區高等法院出庭，目前受害者達到八人，程志的罪名也從50項增加到60項。(記者高雲兒／攝影)

又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

2024-03-14 20:23
居住在16大道交76街的華男日前入睡時遭人入室搶劫。(谷歌地圖)

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

2024-03-14 20:38
華裔母子三人近日在放學時等紅綠燈，遭到三名戴面具的劫匪試圖搶劫。圖為警方在現場協助調查。(目擊者提供)

紐約法拉盛母子街頭遭搶 母抗拒扭打、跆拳道女教練助趕匪

2024-03-13 20:05

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了