市長移民事務辦公室 關心華裔走線客

市長移民事務辦公室局長卡斯特羅走訪8大道，到親子互助會了解華裔走線客的情況。(互助會提供)

近年來不少華人 從南部邊境湧入紐約市，為了幫助這些走線 客，市長移民事務辦公室在社區設點提供協助；該辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)20日到布碌崙(布魯克林)8大道，走訪了紐約親子互助會等地方，了解華裔走線客的安置情況和他們的需求。

據紐約親子互助會負責人黃妮可介紹，根據市移民事務辦公室了解，走線客中有不少華人，但和西語裔移民不同，華裔走線客不住政府安排的庇護所，也不接受體檢，這些人一到紐約就失去追蹤，為此市府希望了解狀況，並提供所需的幫助。

黃妮可表示，近年互助會確實接待了不少華裔走線客。有的走線客還帶著孩子，走線一個多月下來，很多人狀態都很差，孩子也面黃肌瘦。華人走線客到紐約後，一般不會去找移民機構，不去住遊民所，也不會拿政府福利，而是直接去找親戚朋友，然後再找幾個人一間的家庭旅館住下來，這些家庭旅館往往條件不佳，環境也不好。接下來，這些人會通過親戚朋友找工作，慢慢辦身分，逐漸在紐約生活下來。

這些華人走線客如果找到親子互助會，黃妮可說，她們會幫這些走線客辦市民卡(IDNYC)，也會幫他們辦「紐約關懷計畫」(NYC Care)，為這些沒有資格獲得健康保險或無法負擔健康保險的無證客，提供紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)的醫療服務。

不過，她認為對於這些走線客來說，最好的辦法還是通過移民局 ，這樣可以得到一系列正規的援助，也可以避免不必要的麻煩。如果去移民局，政府會發一張為期五年的臨時工卡，這樣再去找工作也會方便得多。