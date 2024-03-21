警突擊8大道無證攤販 2攤貨物被充公

市清潔局聯合警方到8大道執法。(讀者提供)

紐約市清潔局20日與市警，在布碌崙(布魯克林)8大道 商業鬧區針對無證攤販展開突擊清理行動；消息指出，當下有些攤販接獲風聲，趕在警方抵達以前收攤離開，但至少兩名攤販在現場被逮住，貨物遭執法人員充公。

20日下午2時左右，執法人員在市警的配合下，抵達8大道56街突擊檢查，當時警車還擋在了56街的街口，防止有人逃脫。

市清潔局聯合警方到8大道執法。(讀者提供)

據知情人士透露，為躲避執法的打擊，8大道無證攤販在微信 上建群，每當有執法人員掃蕩時，就相互通風；當日，有些在遠處便瞥見執法人員的無證攤販，迅速收起貨物後離開，但兩名來不及逃跑的攤販被民眾戲稱「沒看微信群」，最終被執法人員逮了正著，其售賣的貨物和小推車等都被充公。

紐約華人 聯合會理事長黃啟旺表示，面對執法人員的打擊，無證攤販確實成立了一個群組，必要時交換信息；且在近期持續的取締行動中，很多攤販摸清了執法人員的套路，知道他們一般在下午1至2時左右出現，攤販在這期間就收攤，直到下午3時再返回原地，「非常頑固且不自律」。

但他強調，執法行動還是會繼續，攤販若被抓到，貨物與工具都會被沒收，呼籲攤販透過合法的渠道營業。

「解決8大道占用人行道非法擺攤這個頑疾，不是一朝一夕的事情，最終還是要靠大家的努力」，市議員莊文怡表示，希望各位民眾都能有愛護和守望家園的意識，並了解這些取締行為是出於對社區衛生、安全的考量。

她也正在考慮推動，提供一個合理空間，讓攤販營業的商業發展計畫，並將人行道還給行人；莊文怡鼓勵民眾若有想法，都可以向她提出。

莊文怡日前與紐約華人聯合會，就8大道非法擺攤問題舉行過公眾會議，以「先禮後兵」的方式和社區民眾溝通後，再展開執法行動；他們曾強調，已多次警告無證攤販守法，接下來會頻密帶來更多取締行動。