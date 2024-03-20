買中國監控產品充美國製造 7人認罪

Aventura最早於2006年開始，向中國廠家購買網路攝影機等監控設備，再重新貼上包裝和標籤謊稱是美國製造出售。圖為示意圖。（美聯社）

美國科技企業Aventura包括總裁在內的七名高層人員，19日在紐約東區聯邦法院認罪，承認犯有電信欺詐、郵件欺詐罪；該公司還長期購買中國出產的安全設備，並謊稱是自家製造的產品，重新出售給多個美國政府機構，賺取高額利潤 ，法官將於7月量刑。

該案中被控罪的七人當前已認罪，其中包括Aventura名義上的總裁Frances Cabasso，實際掌權者、她的丈夫Jack Cabasso，以及高層員工Jonathan Lasker、Christine Lavonne Lazarus、Eduard Matulik、Wayne Marino和Alan Schwartz。

據悉，Aventura最早於2006年開始，向中國廠家購買網路攝影機等監控設備，再重新貼上包裝和標籤謊稱是美國製造，出售給美國政府、軍方以及海內外顧客；該公司以「美國製造」品牌為行銷策略，常稱其是美國唯一的安全設備製造商。Jack Cabasso還曾寫信給美國政府官員，反指其競爭對手轉賣中國製造商品。

直到2019年東窗事發，Aventura遭提控，當時該公司已賺取超過1.12億元的銷售額；除轉賣中國產品外，該公司還謊稱Frances Cabasso是公司總裁，以獲得更多保留給女性經營企業的政府合同，對此她被追加了一項電匯欺詐。

在商量認罪協議過程中，Aventura同意解散公司，並放棄超過300萬元的扣押資產，包括該公司的總部大樓、被告名下的一艘70呎遊艇、以及7000多件被扣押的商品，幾名被告將於7月24日(周三)接受量刑。

紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)表示，超過一個年代以來，被告們假裝這是一個女性經營的企業，且把已知具有安全和技術漏洞的中國產品冒充為美國製造，蓄意破壞美軍的數位供應鏈 ，「此案凸顯了國家和國際機構間合作的重要性，以保護我們的網路安全、以及軍事戰備，我們將不遺餘力追究那些破壞和威脅國家安全的人。」