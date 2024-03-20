市府實施小班案 議會將定期監控

紐約州立法機構在2022年通過「小班案」，要求市教育局限制公校班級規模人數。(市議會提供)

紐約市議會19日通過法案，將對市府履行「縮小班級規模法案」(簡稱「小班案」)進展進行追蹤，實時監測各校班級人數數據，同時監管特殊學生數量與比例；一貫反對「小班案」的市長亞當斯 (Eric Adams)，當日向市教師工會(UFT)求助，希望聯手滿足市議會新法要求。

由市議會教育委員會主席喬瑟夫(Rita Joseph)提出的Intro.45-A號法案，強制市教育局 報告各公校 所有班級的規模人數。與此同時，要求市教育局從社區、五大區、市級三個層面，報告特殊教育項目的學生人數和百分比，並按照項目類型、年級、種族、性別、英語學習者等細分類別，對特殊教育學生進行多維度評估。

喬瑟夫表示，通過新法案，市教育局需要每年三次報告實際班級規模，並擴大報告特殊項目中的學生數量，能保證全市教育走向公平公正的優質教育方向；「該法案也將為家長、教師、學生提供真實、透明的信息，確保沒有任何一個孩子在全市公校體系『掉隊』。」

紐約州立法機構在2022年通過「小班案」，要求市教育局限制公校班級規模人數，具體為全市K-3班級的學生人數不得超過20人、4-8年級班級不得超過23人、高中班級上限為25人。但自新政生效以來，雖然市教育局有出具平均班級規模大小報告，但實際推行情況在市議會看來缺乏透明度。

亞當斯在新法通過後表示，自己不會以市長權力修改該法案，「法律就是法律，我們不打算修改，但是我們需要招聘更多教師，希望市教師工會能夠提供援助。」

他說，為了符合該要求，市府需要招聘大約8000名新教師，耗資在12億元至18億元。

市教育局總監班克斯(David Banks)表示，目前公校正處於教師短缺的窘境中，為了滿足新法，基本上需要將招聘教師的速度提高三倍。