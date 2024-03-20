市府首推中文等多語言電單車安全宣導

市交通局推首個電單車宣導計畫。(記者劉梓祁╱攝影)

在食物配送等零工經濟(Gig Economy)行業刺激下，紐約市 近年來電單車大幅增長，但被批評者指造成道路亂象、意外頻發；為此，市府19日宣布啟動首個電單車宣導計畫，用包括中文等語言，提升騎手安全意識。

這項由市交通局(DOT)領導的新計畫名為「智以明途」(Get Smart Before You Start)，在電單車事故不斷發生和騎手死亡人數激增的背景下提出。市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，雖然在「零死亡願景」(Vision Zero)項目推進下，傳統單車的致命意外已在去年降至最低，但卻有23名電單車騎手死亡，為急需解決的危險趨勢。

交通局數據顯示，在死亡案件中有七起為「單人碰撞」，即不涉及另一行駛車輛，而是失控或直接撞擊臨街物體。市府表示，該宣導計畫將包括教育性傳單和音頻，告知騎手如何正確加速、剎車以及在適當速度下操作車輛，為首個針對電單車的公眾教育工作。

根據交通局，宣導材料將通過電視、廣播、社群媒體 和地鐵 廣告等方式傳播，並有國語、粵語、西班牙語和孟加拉語等多語言版本，以觸及不同背景的新手或經驗較少騎手。此外，市府外展團隊還將在多個社區開展教育活動，建議騎手配戴頭盔、禮讓行人和遠離人行道。

羅格貴茲指，在2023年中有超過70%的騎行死亡案件為電單車相關，因此必須進行「必要回應」。市警交通處處長李維拉(Philip Rivera)也表示，全市去年共有30宗單車死亡案，但傳統單車僅占三宗，電單車案件則顯著增加。李維拉說，電單車最高可達每小時25哩，但有騎手未知如何在緊急情況下避險，或缺乏交通安全知識。