市議會延長租金穩定法 、加強長者醫保信息

紐約市議會19日通過新法，延長「租金穩定法」至2027年4月1日，並在此後進行租金控制。(記者張心╱攝影)

紐約市 議會19日通過新法，延長「租金 穩定法」至2027年4月1日，並在此後進行租金控制；同時，市議會也通過新法，要求紐約市公立醫院系統(NYC Health+Hospitals)向長者提供低價或免費醫保信息。

由布朗士市議員桑切斯(Pierina Sanchez)提出的Intro.653-A號提案，將把租金穩定法有效期從今年4月1日延長到2027年4月1日。根據州立法機構頒布的法律，紐約市議會必須每三年決定是否存在持續的住房緊急狀況，即全市租賃住房存量的空置率低於5%；這一數據在2023年降為1.41%，是自1968年以來的最低值，比2021年的4.54%有顯著下降。

他提出的256號決議案也在同日通過，將宣布紐約市在2024年4月1日之後仍然存在公共緊急狀況，確保實行租金管制。

「最近的住房空置率創下了自1960年代以來的最低紀錄，表示許多無助的低收入 家庭面臨嚴重的租金負擔。」桑切斯表示，住房需求持續增長，但是供應卻難以跟進，「所以低收入和工薪階層的紐約客正在以創紀錄的速度搬走，我們必須提高市民的房屋負擔能力。」

同時，由市議員哈德森(Crystal Hudson)提出的Intro. 228-A提案，將要求巿政府老齡事務部(NYC Department for the Aging)向全市長者提供「紐約關懷」(NYC Care)計畫信息，尤其向低收入和無證移民長者普及，無論移民身分或支付能力，只要符合條件，就可以獲得可負擔的醫療保健服務。

「對於長者來說，能夠獲得低廉或免費的初級醫保服務十分關鍵，這是一項重要的資源，但我們調查發現，許多紐約人對此一無所知。」哈德森表示，該法案希望確保長者們能夠掌握健康生活資訊，積極利用「紐約關懷」提供的額外資源，包括住房、食物、法律援助等。