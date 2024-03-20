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中醫藥針灸學會講座 130多人交流學習

記者高雲兒／紐約報導
美國中醫藥針灸學會(ATCMS)在法拉盛舉辦了一場學術講座，吸引了逾130人前來參加。(記者高雲兒／攝影)
美國中醫藥針灸學會(ATCMS)在法拉盛舉辦了一場學術講座，吸引了逾130人前來參加。(記者高雲兒／攝影)

美國中醫藥針灸學會(ATCMS)日前在法拉盛舉辦了一場學術講座，吸引了逾130人前來參加，為廣大針灸愛好者和中醫藥行業從業者提供了一個深入探討、交流學習的平台。

會長蘇紅介紹，美國中醫藥針灸學會至今已經成立17年，不同於之前專注緩解疼痛的講座，本次活動邀請諸多專家，講解中醫針灸在內科疾病方面的作用，而此次活動也是疫情後的第一次活動。

美國中醫藥針灸學會(ATCMS)在法拉盛舉辦了一場學術講座，吸引了逾130人前來...
美國中醫藥針灸學會(ATCMS)在法拉盛舉辦了一場學術講座，吸引了逾130人前來參加。(記者高雲兒／攝影)

她說，美國中醫藥針灸學會中有許多會員，這些會員不但有許多文章刊載在知名學術雜誌上，也在學會成立以來，舉行了近70次的線上線下學術交流活動，包括紐約國際峰會、 國際針灸痛症論壇、美國針灸熱50周年紀念活動、美國中藥關愛公益活動以及支援非洲醫療活動等等。

蘇紅介紹，由他們負責的紐約中醫論壇微信群，自2015年建群以來，共舉辦了400多次微信學術講座，閱讀量也名列前茅，「我們一直堅持民主辦會、實事求是、群策群力，在學術、立法，服務會員、服務大眾， 推動美國乃至世界華人中醫事業的健康發展、進一步提高中醫的地位等方面做了大量卓有成效的工作。」

微信 法拉盛 疫情

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