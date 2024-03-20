美華加華醫學聯會座談 逾百華人專家、會員分享醫療經驗

美華加華醫學聯會基金會，辦座談暨新年慶典。(記者劉梓祁／攝影)

由美洲中華醫學會(CAMS)領導成立的美華加華醫學聯會(FCMS)，旗下基金會近日在曼哈頓華埠 舉辦專題研討暨新年慶祝活動，逾百名華人 醫學專家和會員到場分享經驗、探討行業發展，並就如何提高面向華人的醫療服務質量交流。

在1994年6月於紐約市 創立的美加醫學聯會，以促進北美各醫學團體間溝通與合作為宗旨，目前有近4000名醫療行業會員，他們來自美國華人醫師會(ACAP)、亞美醫師協會(CAIPA)等全國各組織。據會方介紹，基金會成立於2002年，由醫學博士趙德威(David Chiu)任主席，目的為支持和培育更多華人投身醫療行業。

趙德威表示，聯會和基金會自創立起便以身分認同和責任意識為基礎，意在成為代表全國華裔醫學界的統一組織，並遵循開放、包容和透明的原則提升業界的合作與交流，和幫助不同代際、地區和背景的醫學人才成長發展。

美洲中華醫學會行政總監醫生陳建樂(Warren Chin)說，在和聯會緊密合之外，本會也每半年舉辦董事會議，討論如何發展北美華人健康事業。他還說，雖然早前有反亞情緒存在，但如今許多華人在不同醫科均是領導者，如整形外科。

此外，活動亦邀請塔芙茨大學(Tufts University)教授過力非(Li-Fei Guo)，進行「華人對整形外科的貢獻」主題演講。過力非表示，華人在為整形手術的貢獻悠久歷史，可追溯至20世紀50年代，目前多個醫生在全球享有盛名。