助自閉童 鄭世傑、裴成進為皇后區特殊日間學校募資1.2萬

鄭世傑(左一)、裴成進(左三)為皇后區特殊日間學校募集逾萬資金。(裴成進提供)

活躍於紐約皇后區 及長島亞裔 社區並曾參選議員的裴成進(Christopher S. Bae)以及鄭世傑(Austin Cheng)，日前走訪位於皇后區法拉盛白石鎮(Whitestone)的QSAC日間學校(Quality Services for the Autism Community Day School)，向他們捐贈所募集的1萬233元善款，以幫助更多自閉症的學生獲得優質和個性化的教育。

QSAC日間學校全名為自閉症社群質量服務日間學校，為一家非營利組織，為五至21歲學生提供行為分析和特殊教育服務。這些學生是由紐約市教育局所推薦，被認為除接受公校中的傳統特殊教育課程外，也需要接受更集中和個性化的特殊教育。

裴成進及鄭世傑近日走訪了這所日間學校，參觀學校設施，觀察學生們如何在校內習得日常的生活技能，例如清潔廚房、洗衣服和垃圾回收。他們還捐贈了所募集的1萬233元善款，其中5000元為Gramercy Surgery Center的「匹配資金」捐贈，Gramercy Surgery Center為一家門診手術中心，連續三年被「新聞周刊」評為紐約州前兩名，二人則分別為這家手術中心的執行長及業主。

裴成進表示，他母親大部分的職業生涯都致力幫助第165小學的特殊孩童，因此幫助自閉症譜系障礙兒童，也在他的心中成為了特別的使命，「這就是為什麼我想要支持QSAC日間學校，因為我知道幫助每一位學生，使他們成為更獨立也更有生產力的社區中的一員，是需要多大的同情心和奉獻精神。」