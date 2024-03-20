紐新航港局巴士總站 州長、市長宣布撥款100億翻修

紐新航港局巴士總站翻修後的概念圖。(州府提供)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)和市長亞當斯 (Eric Adams)宣布撥款100億元，為73年未翻修的紐新航港局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)「換新裝」，在現有基礎上進行面積擴建，並增加三個商業零售區，加大公眾開放空間。

州長辦公室表示，位於曼哈頓中城的紐新航港局巴士總站，因年代久遠而功能過時，難以應對日益增加的客流量需求。此次翻修主要是為了滿足2040年至2050年間的通勤增長需求，為遊客和市民提供更現代化的客戶體驗，並提升周圍社區的通勤、居住環境。

共計耗資100億元的翻修計畫，將把紐新航港局巴士總站擴建為一個210萬平方呎的主站點，增加容量的同時，新建3.5畝的公眾開放空間，並在站內加蓋三個商業零售區，全面換新現有外觀，重新設計位於西41街和第八大道的主入口。

新計畫具體項目包括，永久關閉第八大道和第九大道之間的41街部分路段，將目前巴士總站附近街道的巴士起始點，全部挪到總站內；新建三個商業開發項目，吸引更多商家入駐，提供乘客更多商鋪選擇；在紐新航港局位於戴爾大道(Dyer Avenue)的物業上，創建3.5畝的公眾開放空間，恢復和改善行人與社區的聯通性；換新更具吸引力的外觀，使紐新航港局巴士總站成為紐約市 極具設計感的新地標。

霍楚說，隨著時代發展，紐約的基礎設施到了翻新的時候。亞當斯也表示，落後的紐新航港局巴士總站實在是紐約中城的「污點」，如今終於可以給它換裝扮，「而且還能減少附近社區、尤其是地狱厨房(Hell's Kitchen)的交通堵塞。」