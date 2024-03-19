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美中航線增班 票價可望更優惠

記者范航瑜╱紐約報導
國航是此次航班增加的主力軍，主要增加的是北京往返航班，服務的主要客群是來自北方。圖為北京大興機場。(記者范航瑜╱攝影)
國航是此次航班增加的主力軍，主要增加的是北京往返航班，服務的主要客群是來自北方。圖為北京大興機場。(記者范航瑜╱攝影)

美國交通部日前宣布，自3月31日起，允許中國客運航空公司每周往返美國的航班數量，從原本的35班增至50班，這一調整後的航班數仍僅為疫情前水平的三分之一。業內人士表示，增班主要在美西地區，美東僅占二至三成，但對於美東「是一個好的開始。」

中國多家航空公司近日陸續公布了增班細節，中國航空公司表示，將從3月31日起，每周增加三個美中直達航班，包括北京至紐約往返增加兩班，以及北京至洛杉磯往返增加一班。新增後，國航的美中航線每周將達到14班。

此外，南航也將增加三班，均為廣州與洛杉磯和舊金山之間的航線，總共增至十班。海南航空計畫增加三班；廈門航空增加兩班福州至紐約航班；川航新增一班成都至洛杉磯往返航班。

華埠天馬旅行社的銷售經理Bruce指出，隨著增班影響價格，近日來諮詢機票的客戶數量有所增加，但許多人仍在等待價格進一步下調的趨勢，「今年上半年的機票已賣得差不多。目前大家都在關注下半年的航班，特別是暑期旅行。有可能還會有的新的航班增加，機票價格可能會更優惠，因此不少人選擇暫時觀望。」他也提到，目前的暑假機票價格相比疫情前仍偏高，吸引力有限。

Bruce介紹，國航是此次增班的主力軍，主要增加的是北京往返航班，服務的主要客群是來自北方，包括東北和大西北地區的旅客。而對於南方客戶變化不大。

Bruce說，紐約的福建客人占比相當大，因此，此次新增的廈門航空直飛福州航班格外受到關注。儘管這一新增航班要到5月才開始運營，目前已有大量客戶詢問。

相比美西，美東地區新增的航班只占總增班量的二至三成。據了解，目前，往返中國的票價在1600到1700元之間，仍然比以往高出幾百元。

「儘管如此，這對美東地區而言是一個良好的開端，」Bruce說。截至18日下午5時，谷歌航班數據顯示，4月紐約至北京單程機票價格區間為524至915元，與至上海的價格區間相仿。

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