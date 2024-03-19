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湖南同鄉會換屆典禮 劉運疇接棒

記者高雲兒╱紐約報導
17日晚，旅美湖南同鄉會舉行了第21屆委員會幹部就職典禮，劉運疇就任會長，饒嶸就任理事長；李紅、滕芳就任常務副會長，卿雲峰、李景高、韓燚、胡概玉、劉冬明就任副會長，張文生就任總顧問。(記者高雲兒／攝影)
17日晚，旅美湖南同鄉會舉行了第21屆委員會幹部就職典禮，劉運疇就任會長，饒嶸就任理事長；李紅、滕芳就任常務副會長，卿雲峰、李景高、韓燚、胡概玉、劉冬明就任副會長，張文生就任總顧問。(記者高雲兒／攝影)

旅美湖南同鄉會日前在法拉盛舉辦2024年迎春晚會，300多位湖南鄉親共同慶祝新春的同時，並見證第21屆領導班子上任，劉運疇當選第21屆會長，饒嶸當選理事長。

據悉，旅美湖南同鄉會是湖南人在海外成立的第一個鄉誼團體，它的前身是旅美湖南同鄉總會。旅美湖南同鄉總會1983年10月1日成立於紐約，更名後的旅美湖南同鄉會，現有理事以上成員200餘位，有100多位社團領袖和傑出企業家擔任顧問。

在日前舉行的旅美湖南同鄉會第21屆委員會幹部就職典禮，劉運疇就任會長，饒嶸就任理事長；李紅、滕芳就任常務副會長，卿雲峰、李景高、韓燚、胡概玉、劉冬明就任副會長，張文生就任總顧問。會上分別向前任會長張文生頒發「傑出領導獎」，向前任理事長胡美紅頒發「卓越貢獻獎」。

劉運疇來美15年，曾從事木匠、送外賣、 銷售、餐飲等多個行業，2011年開始在華夏中文學校任職，2012年加入旅美湖南同鄉會，擔任過理事、副會長以及四任常務副會長。

對於此次當選，他表示，新一屆委員會將再接再厲，把有41年歷史的旅美湖南同鄉會打造成為在美湖南鄉親交流的最重要平台，為弘揚湖湘文化、促進美中交流、服務海外鄉親共謀發展做出更大貢獻。他也呼籲鄉親們積極參政，踴躍投票，勇於爭取自己的利益。

國會眾議員孟昭文、中國駐紐約總領事館副總領事吳曉明、州眾議員金兌錫等在致辭中褒揚湖南同鄉會為聯絡鄉誼，壯大社區，促進僑社繁榮、安定作出的貢獻。孟昭文向該會頒發了褒揚狀。

旅美湖南同鄉會在法拉盛舉辦2024年迎春晚會，300多位湖南鄉親在慶祝新春的同時...
旅美湖南同鄉會在法拉盛舉辦2024年迎春晚會，300多位湖南鄉親在慶祝新春的同時，見證第21屆領導班子的交接，劉運疇當選第21屆會長，饒嶸當選理事長。(記者高雲兒╱攝影)
旅美湖南同鄉會17日晚在法拉盛舉辦2024年迎春晚會，300多位湖南鄉親在慶祝新...
旅美湖南同鄉會17日晚在法拉盛舉辦2024年迎春晚會，300多位湖南鄉親在慶祝新春的同時，見證第21屆領導班子的交接，劉運疇當選第21屆會長，饒嶸當選理事長。(記者高雲兒／攝影)
會上分別向前任會長張文生頒發「傑出領導獎」，向前任理事長胡美紅頒發「卓越貢獻獎」...
會上分別向前任會長張文生頒發「傑出領導獎」，向前任理事長胡美紅頒發「卓越貢獻獎」。左起：饒嶸、劉運疇、吳曉明、胡美紅、張文生。(記者高雲兒／攝影)

眾議員 孟昭文 法拉盛

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