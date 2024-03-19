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美東國際眼鏡展 台灣4廠王牌產品吸睛

記者張心／紐約報導
合成光學有限公司在展台擺放了五顏六色的眼鏡，吸引了參觀者的注意。（記者張心／攝影）
合成光學有限公司在展台擺放了五顏六色的眼鏡，吸引了參觀者的注意。（記者張心／攝影）

2024年美東國際眼鏡展（Vision Expo East）日前在曼哈頓賈維茨中心（Jacob K. Javits Center）開幕，來自全球的數百家光學行業銷售與製造企業參與其中，台灣區眼鏡工業同業公會也率領四家台灣光學公司出席，向世界展示台灣之「光」學新產品。

美東國際眼鏡展為專業國際光學展，由RX勵展博覽集團與美國視力協會（Vision Council）合辦，在世界極具規模和影響力，參展產品類型涵蓋鏡架、鏡片、運動眼鏡、太陽眼鏡、老花眼鏡、眼鏡盒、眼鏡配件、隱形眼鏡、滑雪眼鏡、清洗儀器、清洗試劑等。此次參展的四家台灣光學企業分別是視陽光學股份有限公司、晴綺光學股份有限公司、合成光學有限公司及達依光學科學股份有限公司。

駐美投資貿易服務處主任葉士嘉表示，作為台灣經濟部全球駐外單位之一，單位全力協助台灣製造海外出口拓銷，為各式產業工業協會提供參展機會，「我們很高興此次有四家台灣光學公司參與，單位全力支持他們吸引潛在的買主，吸收最新的產業趨勢和市場潮流。我們也會為市場外銷，提供合適的資源和幫助。」

達依光學科學股份有限公司總經理王允城表示，作為從1997年開始便專注生產鏡片的廠商，此次展出的有王牌產品——超輕超薄光學PC（Polycarbonate 聚碳酸酯）矯正鏡片，「公司通過自行研發光學模具、模仁，突破了傳統球面鏡片影像失真的缺點，大大提升了鏡片精度。」

合成光學有限公司在展台擺放了五顏六色的眼鏡，吸引了參觀者的注意。銷售經理胡翠琴介紹稱，該公司以生產鏡片為核心，尤其是變色眼鏡、運動眼鏡等，「我們的採取環保材質，在推出日常光學產品的基礎上，也研發防子彈鏡片。」

台灣區眼鏡工業同業公會也率領四家台灣光學公司出席2024年美東國際眼鏡展。（記者...
台灣區眼鏡工業同業公會也率領四家台灣光學公司出席2024年美東國際眼鏡展。（記者張心／攝影）

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