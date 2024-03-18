第3代華裔 華人博物館新館長李汝干：將加強社區對話
美國華人博物館（MOCA）宣布，出生和成長於曼哈頓華埠的第三代華裔李汝干（Michael Lee）將從4月1日起擔任館長，他於近日接受本報專訪時表示，未來會加強與本地社區的對話，並將關注的視野擴展到華人新移民故事。
李汝干的祖父母1920年代從台山移居紐約，住在華埠茂比利街（Mulberry St.）上的一間公寓，李汝干的父子兩代人都出生在這裡。李汝干幼年時，父母移居布碌崙（布魯克林），但還是把華埠的祖父母家當成他的「托兒中心」，白天在布碌崙上學，放學後就乘著公車回到華埠，周末時更會全家在華埠團聚。
李汝干還記得，他的祖父擅於下廚，他做的粵式菜餚都令人印象深刻。成年後，李汝干也會經常帶著自己的家人回到華埠，直到他的祖父母相繼過世、茂比利街的公寓易主，以及近年交通條件的惡化，才減少了一些回來的頻率。
李汝干表示，在校間他較少接觸到其他華人，能夠學中文的機會也不多，但與華埠的緣分讓他對中華文化有濃厚的興趣，經常在課餘時間到華埠學習功夫以及舞龍舞獅等傳統技藝，進入大學後，他也選擇多門與華裔美國人研究和東亞研究相關的課程。
將任MOCA館長，李汝干表示，他的最大的優勢在於願意且有能力廣泛建立連結，包括與全美各地的華人群體，以及與本地社區；即使任期還沒開始，他就已經「每天都在與各不相同的人共進午餐」、「與他們交談」。
李汝干將MOCA的使命總結為四點：傳承華人歷史、宣傳華人文化、講述華人故事和擁抱華人成就。對於未來的計畫，他表示，希望增加美國華人故事在時間和空間上的廣度，將從1980年代以來直至今天的新移民故事也納入敘事體系中，此外也希望能更多展示生活在紐約之外、美國其他地區的華人的生活狀態。
對於有部分社區團體長期對MOCA的非議甚至抗議，李汝干表示，作為從1980年代就住在華埠的老居民，他對社區的變化，尤其是一些老店鋪或酒樓的消失同樣感到遺憾，理解人們對於時代變遷所感受到的一種挫敗感。不過，他不認可抗議團體將博物館與華埠監獄建案牽扯在一起。
李汝干說，博物館此前的租約2020年到期，而館方從2015年起就在向市府申請用於購買永久性地產的資金，這比監獄計畫的成形要早，只是這筆資金最終被市府裹挾在了與監獄建設相關的複雜投資項目包之內，因而博物館不巧被人們當成了「私下交易出賣社區」的替罪羊。李汝干強調，「博物館本身並沒有什麼可用於交易的資本」。
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