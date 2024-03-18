第3代華裔 華人博物館新館長李汝干：將加強社區對話

李汝干的祖父母從台山移民至紐約後，居住在華埠茂比利街的一間公寓內。圖為李汝干出生和成長的公寓樓。（記者許君達／攝影）

美國華人博物館 （MOCA）宣布，出生和成長於曼哈頓華埠 的第三代華裔李汝干（Michael Lee）將從4月1日起擔任館長，他於近日接受本報專訪時表示，未來會加強與本地社區的對話，並將關注的視野擴展到華人新移民故事。

李汝干的祖父母1920年代從台山移居紐約，住在華埠茂比利街（Mulberry St.）上的一間公寓，李汝干的父子兩代人都出生在這裡。李汝干幼年時，父母移居布碌崙（布魯克林），但還是把華埠的祖父母家當成他的「托兒中心」，白天在布碌崙上學，放學後就乘著公車回到華埠，周末時更會全家在華埠團聚。

李汝干還記得，他的祖父擅於下廚，他做的粵式菜餚都令人印象深刻。成年後，李汝干也會經常帶著自己的家人回到華埠，直到他的祖父母相繼過世、茂比利街的公寓易主，以及近年交通條件的惡化，才減少了一些回來的頻率。

李汝干表示，在校間他較少接觸到其他華人，能夠學中文的機會也不多，但與華埠的緣分讓他對中華文化有濃厚的興趣，經常在課餘時間到華埠學習功夫以及舞龍舞獅等傳統技藝，進入大學後，他也選擇多門與華裔美國人研究和東亞研究相關的課程。

將任MOCA館長，李汝干表示，他的最大的優勢在於願意且有能力廣泛建立連結，包括與全美各地的華人群體，以及與本地社區；即使任期還沒開始，他就已經「每天都在與各不相同的人共進午餐」、「與他們交談」。

李汝干將MOCA的使命總結為四點：傳承華人歷史、宣傳華人文化、講述華人故事和擁抱華人成就。對於未來的計畫，他表示，希望增加美國華人故事在時間和空間上的廣度，將從1980年代以來直至今天的新移民故事也納入敘事體系中，此外也希望能更多展示生活在紐約之外、美國其他地區的華人的生活狀態。

對於有部分社區團體長期對MOCA的非議甚至抗議，李汝干表示，作為從1980年代就住在華埠的老居民，他對社區的變化，尤其是一些老店鋪或酒樓的消失同樣感到遺憾，理解人們對於時代變遷所感受到的一種挫敗感。不過，他不認可抗議團體將博物館與華埠監獄建案牽扯在一起。